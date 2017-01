Lyžování v cizině: znáte pravidla a dodržujete je?

Na cestách - nohy v pralese

02.01.2017

Při alpském lyžování je bezpečnost na prvním místě. Přesto někteří sportovci riskují a brázdí svahy bez helmy i cestovního pojištění. Na začátku zimní sezony proto přinášíme souhrn nejdůležitějších pravidel pro vzrušující a přitom bezpečnou lyžařskou dovolenou v zahraničí.

V Alpách si můžete vybírat ze sjezdovek všech stupňů obtížnosti. Vždy volte takové, které odpovídají vašim schopnostem. Přeceňovat síly se nevyplácí, protože můžete ohrozit nejen sebe, ale i ostatní lyžaře.

V některých oblastech Rakouska musejí nosit lyžařskou helmu děti do 15 let, ostatním sjezdařům je tato ochrana hlavy jen doporučena. Helmu byste si však měli pořídit automaticky s ostatní výbavou. Výrazně totiž snižuje riziko vážného zranění hlavy při pádu nebo srážce s jiným lyžařem.

Nespoléhejte na svoji českou kartičku zdravotního pojištění, která by vám v případě úrazu na horách v cizině zajistila pouze základní ošetření ve státem provozovaných zařízeních. Před cestou si vyberte vhodné cestovní pojištění a nezapomeňte na pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu. V zahraničí je poměrně běžné, že po vás osoba, kterou zraníte, bude požadovat proplacení bolestného či svých nákladů na léčbu.

Lyžování mimo sjezdovku je mezi zkušenými lyžaři oblíbeným zpestřením zimní dovolené. I na tuto aktivitu byste se měli dobře připravit:

Při pádu masy sněhu vám může zachránit život lavinová sonda. Laviny jsou v Alpách podceňovaným rizikem, přitom hlavně v jarních měsících nejsou ničím výjimečným.

Sledujte sněhové podmínky v místě, na které se chystáte, a pokuste se zjistit co nejvíce informací o tamním terénu.

Sjezdové lyžování je rizikový sport. Nezapomeňte proto uzavřít speciální připojištění. Stejné pravidlo platí i pro snowboarding.

Pamatujte, že alkohol na sjezdovku nepatří. Nejenže pomalé a zmatené reakce komplikují pohyb po svahu, ale v případě úrazu pod vlivem alkoholu by vám pojišťovna nemusela uhradit výdaje za ošetření a léčbu.

Výšková nemoc nemusí trápit jen horolezce v Himálaji. Citlivější jedinci můžou její příznaky pociťovat již v nadmořské výšce 2500 metrů, tedy i v Alpách. Pokud na vás dolehne únava, rozbolí vás hlava či budete špatně spát, zkuste si příště vybrat níže položenou sjezdovku.





Zdroj: Cestovní nemoci.cz