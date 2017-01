Lyže a sáně jezdí vlakem zadarmo, vlak může zastavit až u sjezdovky

Aktuality / Nezařaditelné - aktuality / nezařaditelné

13.01.2017

Cesta vlakem za zimními radovánkami je jednoduchá. Za přepravu lyží, snowboardů, bobů nebo sáněk jako spoluzavazadla se neplatí žádné poplatky. V řadě lokalit lze vlak využít navíc pro cestu nejen do samotných lyžařských středisek, ale doslova až téměř na sjezdovku nebo na start běžeckých tratí.

Mezi taková místa patří například Moldava v Krušných horách, Ramzová v Jeseníkách, nebo Tanvaldský Špičák v Jizerských horách. Vlakem lze zamířit také do zahraničních zimních středisek, především na delší pobyty například na Slovensku. Na jednodenní lyžování je možné cestovat i do pohraničních hor, například do populárního střediska Szklarska Poręba Jakuszyce v Jizerských horách.



Zimní sportovní náčiní se přepravuje jako spoluzavazadlo a cestující je může odložit na obvyklá místa pro zavazadla, jako jsou police a úložné prostory mezi sedačkami nebo pod nimi. V některých typech vozů jsou instalovány dokonce speciální stojany. Bezplatná přeprava zimního sportovního náčiní je jak při cestách po České republice, tak do zahraničí.



Vlakem až do zimních středisek nebo k běžeckým tratím

V některých místech u nás i v zahraničí jezdí vlaky přímo do zimních středisek nebo ke sjezdovkám a běžeckým tratím. Sportovcům v takovém případě odpadá problém s hledáním volného parkovacího místa. Přímé vlaky jezdí například z Prahy na šumavský Špičák a do Železné Rudy. Na sever republiky jezdí přímé vlaky do Trutnova nebo Tanvaldu, kde je možný přestup na další spoje do Krkonoš nebo Jizerských hor. Tam vlaky jezdí i do stanic Kořenov, Harrachov nebo do polské Szklarske Poręby Jakuszyc. Všude jsou v blízkosti stanic běžecké tratě.



Z Brna je možné zamířit přímými vlaky do Jeseníku. Zastávka Ostružná a Ramzová jsou v blízkosti lyžařských areálů. Podobně je v blízkosti sjezdových tratí vlakové zastávka Tanvaldský Špičák v Jizerských horách. V Krušných horách je možné přestoupit z vlaku do „bílé stopy“ například v Nejdku, Nových Hamrech, Perninku, v Horní Blatné nebo v Moldavě v Krušných horách. V Beskydech jezdí vlak do oblasti Karolinky a Velkých Karlovic.



Na Slovensku jsou z vlaku snadno dostupná lyžařská střediska hlavně na severu země, jako Ružomberok –Malinô Brdo, Jasná – Chopok nebo místa ve Vysokých Tatrách. Díky Včasným jízdenkám Evropa jsou vlakem snadno dostupná také horská lyžařská střediska v sousedním Rakousku. Například cesta z Prahy do Innsbrucku stojí od 524 Kč a trvá přibližně 7 a ¾ hodiny, nebo do střediska St. Anton am Arlberg stojí jízdenka také od 524 Kč a doba jízdy je necelých 9 hodin jízdy vlakem.





