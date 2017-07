Linka 112 v případě nouze pomůže v celé Evropské unii

Na cestách - nohy v pralese

10.07.2017

* Dovoláme se i v Albánii, Černé Hoře, Islandu, Norsku, Srbsku, Švýcarsku a Turecku

* V loňském roce této linky nouzového volání využilo v rámci celé EU na 160 milionů volajících

* V osmi státech EU28 je linka 112 jediným číslem pro případ nouze

* Celkově 48 procent obyvatel EU ví, že jim linka 112 pomůže. Naopak 4 z 10 vůbec nevědí, kam si pro pomoc zavolat



Čeští dispečeři linky 112 patří k evropské špičce

Celounijní linka nouzového volání 112 je opravdu využívána. V loňském roce operátoři odbavili téměř 159 milionů hovorů. V 8 členských státech (a také na Islandu) je uvedené číslo jediným spojením na zdravotníky, policisty a hasiče. V ostatních státech (kam patří i Česká republika) sice i nadále mají svá tradiční čísla pro nouzové volání, ale i tam se více než polovina volajících rozhodla využít právě linky 112. Celkově v 19 zemích včetně ČR je možné dispečery na této lince kontaktovat i pomocí SMS.

„Volající mohou pochopitelně komunikovat s operátory v jazyce státu, z jehož území volají, a rovněž tak by se měli domluvit anglicky, případně i německy či francouzsky. Nikdo u volajících nebude předpokládat brilantní znalost příslušného jazyka. Jde jen o to, zavolat a s maximální mírou klidu popsat situaci, heslovitě, stručně, zaměřit se jen na to podstatné. Zkušení dispečeři by měli být maximálně nápomocní a trpěliví,“ uvádí Roman Budský z Týmu silniční bezpečnosti. Komunikace s linkou 112 je v rámci celé EU zdarma. Po zvolení čísla 112 se příslušný dispečink ozve v průměru do 10 sekund. Dle údajů Evropské komise je tomu tak minimálně ve 22 členských státech. „Česká republika patří k absolutní špičce. Do 10 vteřin se dočká odezvy 100 % volajících, přičemž průměrná doba potřebná k navázání rozhovoru činí 4,6 sekundy. Absolutní špičkou je Irsko, kde telefon zvedají do jedné sekundy, na 99 % volání zareagují do pěti vteřin. Naopak na Kypru si bude třeba počkat až 16 sekund, do 10 vteřin se odezvy nedočkáme v žádném případě,“ upřesňuje Roman Budský.



Z aktuálních údajů zveřejněných Evropskou komisí vyplývá, že 48 % obyvatel Evropské unie považuje linku 112 za možnost první volby pro volání o pomoc v případě nouze (případně uvádějí i alternativní možnost použití národního čísla), zhruba 13 % by volalo na jiné číslo. Bohužel však zbytek, tedy v podstatě 4 z 10, by vůbec nevěděli, na koho se telefonicky obrátit se žádostí o urgentní pomoc.



Jak je to s připraveností motoristů účinně volat o pomoc?

Evropský průzkum provedený ve 14 evropských státech včetně České republiky odhalil, že až 11 % řidičů neví, kam vlastně zavolat. Dalších zhruba 40 % by zvolilo národní linku zdravotnické záchranné služby a zbývající polovina jednotné evropské číslo tísňového volání 112. Jak vyplývá z průzkumu provedeného jednou pojišťovnou, čeští motoristé patří k těm informovanějším, nicméně správné číslo 112 by volily jen zhruba dvě třetiny z nich. „Snad pod vlivem amerických detektivek by se celých 27 procent pokoušelo dovolat na linku tísňového volání 911,“ uvádí Lukáš Hutta z Asociace Záchranný kruh. Bohužel však zbývajících přibližně 8 % motoristů by nevědělo vůbec, kam si pro pomoc zavolat.



Komunikujeme s dispečinkem

Při rozhovoru s dispečinkem tísňového volání je třeba dbát na maximální stručnost, věcnost a přesnost. Vždy je nutno se nejdříve představit a následně nahlásit, co a kde se stalo. Je třeba uvést adresu či alespoň popis lokality, kam má odborná pomoc dorazit. Dispečink je dále třeba informovat o počtu zraněných a jejich stavu. „Do příjezdu pomoci musíme být pořád na příjmu. Zásadní chybou by bylo odložit, či dokonce vypnout telefon,“ upozorňuje Roman Budský. Nesmíme opomenout uvést, pokud ke zraněným není přístup (například jsou zaklíněni ve vozidle či se nacházejí pod ním). Společně se záchrankou tak může na místo neštěstí vyrazit i technická pomoc. Bez její asistence nebudou moci zdravotníci účinně zasáhnout.



A jak v České republice - volat na 155, nebo 112?

V zásadě můžeme volit mezi dvěma telefonními čísly – 155 (dispečinkem Zdravotnické záchranné služby) a 112 (jednotným evropským číslem tísňového volání). První číslo lze na území ČR v případě úrazu nebo jiných vážných zdravotních komplikací považovat za číslo první volby. Pracovníky dispečinku bývají zkušení zdravotníci, kteří nám mohou po telefonu kvalifikovaně poradit, jak postupovat do příjezdu vozidla záchranné služby. „Takový rozhovor může být nejen cennou pomocí, ale nejednou působí jako uklidňující moment. Přece jen už na poskytování potřebné pomoci nejsme sami,“ upřesňuje Lukáš Hutta z asociace. Naopak linku 112 přednostně volíme v případě, že potřebujeme ohlásit hromadná neštěstí či mimořádné události s větším počtem postižených osob. Linka je vhodná též pro cizince, kteří dostatečně neovládají češtinu. Operátoři linky se totiž domluví nejrozšířenějšími jazyky, jako například anglicky, či německy. Na obě čísla se dovoláme v ČR z pevných i mobilních telefonů bez předvolby a zdarma.





