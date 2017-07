Léto za trest? Tipy na účinné ochlazení doma i venku

Zdravě - zdravě a pohodlně

19.07.2017

Dělá vám horké léto vrásky na čele? Vlastně oprávněně, přehřátí může zhoršit příznaky roztroušené sklerózy. Jak na to, abyste vždy zůstali v pohodě?

Vedra a žhnoucích slunečních paprsků se většina jedinců s roztroušenou sklerózou právem obává. (Pozn. redakce: a nejen oni..) Panikařit však nemusíte. I když třeba prožíváte své první léto s roztroušenou sklerózou, zůstaňte v klidu. Zvládnete to.



Jak se zchladit doma

Zůstat doma, když je horko, je základní věc. Každý byt není pro horké dny stejně vhodný, ale i tak máte doma největší šanci, že se zchladíte.

Můžete chodit (skoro) nazí.

Kdykoli se můžete sprchovat, brát si z lednice chlazené nápoje a potraviny nebo led.

Pokud máte doma ventilátor, nebo dokonce klimatizaci, je to velká výhoda. Že nemáte? A zkusili jste si někdy lehnout holými zády na dlažbu? Za chvíli vám bude zima! A s tím souvisí i důležité varování: nechlaďte se příliš, abyste nenastydli. Nachlazení v horku vzniká snadno a je stejně nepříjemné jako v zimě.



Jak se zchladit venku

Pokud můžete, choďte ven v době, kdy není takové horko. To znamená ráno před desátou hodinou a odpoledne až po čtvrté, nebo raději po šesté hodině.

Snažte se držet ve stínu (stromů nebo domů).

Pokud bydlíte ve městě, předem si vytipujte trasu tak, abyste se v případě potřeby mohli někde zchladit – třeba v klimatizovaném obchodě.

Kupte si elegantní, lehkou a dobře těsnící termosku, dejte si do ní chladnou vodu nebo čaj a můžete se osvěžovat, jak je libo.

Na trhu jsou různé chladicí doplňky, například šátky, ale nepodceňujte ani ty nejprostší prostředky, jako je plátěný klobouk namočený v chladné vodě.

Při oblékání dbejte méně na styl a více na pohodlí. Volné šaty z přírodních materiálů prokážou lepší služby než džíny.



A co když se opravdu přehřejete a začnete cítit nepříjemné příznaky, jako je zhoršování zraku? Jděte do chládku, můžete se osprchovat vlažnou nebo studenou vodou, pak si v klidu sednout nebo lehnout a dát si za krk nebo na obličej chladnou vlhkou utěrku – jak je vám příjemné. Během několika hodin byste se měli začít cítit lépe.





Zdroj: Ereska aktivně.cz