Léto s Afroditou - prázdninová dámská jízda v knižní novince

15.06.2017

Čtyři ženy různého věku a z různých koutů světa se neznají, přesto však mají jedno společné: každá má problém se svými blízkými. A každá ho řeší prázdninovým dobrodružstvím na řeckém ostrově Korfu…

Knižní novinka Kim Greenové Léto s Afroditou je skvělé prázdninové čtení, co nejen pobaví, ale také kniha, která otevírá ženám oči v tom, co je pro ně opravdu důležité. Chytře a vtipně napsaný příběh s překvapivým rozuzlením se čte jedním dechem. Léto s Afroditou s výmluvným podtitulem „čtyři ženy, slunce, pláž a splněné sny“ potěší i fanoušky úspěšného amerického seriálu Sex ve městě, jemuž se svým stylem podobá.



Náhoda, přátelství a láska

Zhroucená návrhářka interiérů ze San Franciska, Australanka, kterou podvádí manžel, ztřeštěná Hispánka a neúspěšná spisovatelka z Londýna. Každá z nich chce utéct od problémů a hodit alespoň na čas za hlavu manželskou krizi, napjaté rodinné vztahy či problémy v práci. A tak vyráží nezávisle na sobě na slunné prázdniny – pomoci jim má malebný ostrov Korfu. Zdánlivá náhoda spojí ale všechny čtyři ženy dohromady. Spolu pak zažívají velkolepou dobrodružnou jízdu. Každá z nich věří a doufá, že jí z jejího trápení jim pomůže jižanské slunce, sklenka sladké sambuky nebo i pohlední, opálení Řekové. Jak najdou to, co chtějí, a čeho všeho se musí vzdát, aby dostaly to, po čem nejen touží, ale co opravdu v životě potřebují?



Autorka Kim Greenová vystudovala mezinárodní vztahy na Amsterdamské univerzitě, ale věnuje se marketingu. Kromě toho je také odbornicí na zdravou výživu a úspěšnou autorkou románů pro ženy. Ve fiktivních příbězích umně propojuje humor s romantikou. V Česku vychází kniha Léto s Afroditou jako její první titul v českém jazyce.





Víte, že… ?

… ostrov Korfu, kde se příběh Léto s Afroditou odehrává, byl oblíbeným sídlem aristokracie? Na ostrově měla svůj zámek Achilleion rakouská císařovna a česká královna Alžběta Bavorská zvaná Sissi. Dodnes jsou budova i překrásná zahrada v perfektním stavu otevřeny veřejnosti. A prvních 8 let života zde strávil i princ Philip, manžel britské královny Alžběty II.

… Afrodita, řecká bohyně lásky a sexuality, plodnosti a krásy byla manželkou Héfaista, avšak otci jejích synů a dcer byli bohové „ze sousedství“ – Arés, Hermés, Poseidón a Dionýsos.





