Letní shakespearovské slavnosti zahájí Hamlet v hlavní roli s Jaroslavem Pleslem

08.06.2017

Přesně tři týdny zbývají do zahájení dalšího ročníku Letních shakespearovských slavností, které v premiéře uvedou slavnou Shakespearovu tragédii Hamlet v inscenaci Michala Vajdičky. Hrát se bude opět na scénách v Praze, Brně, Ostravě a Bratislavě. Je naplánováno celkem 162 představení.

V Praze se hraje na novém místě

Vzhledem k dlouhodobě plánované rekonstrukci Nejvyššího purkrabství, tradičního dějiště Letních shakespearovských slavností, našly Slavnosti v letošním roce své dočasné působiště v nádherném prostoru Královské zahrady Pražského hradu v prostoru před Míčovnou. Druhá pražská scéna se naopak nemění, i letos divácky oblíbené inscenace přivítá Letní scéna Hudební a taneční fakulty AMU v Lichtenštejnském paláci na Malostranském náměstí.



Mimořádná hra

Režisér Michal Vajdička i překladatel a specialista na dílo Williama Shakespeara Martin Hilský se shodují, že Hamlet je výjimečná hra. „Hamlet je inteligentní empatický člověk, který v porovnání s jinými Shakespearovými postavami neřeší věci s horkou hlavou. Za všechna svá rozhodnutí a skutky nese plnou zodpovědnost. Hamlet hledá pravdu, život ve lži a nevědomosti ho sžírá. Sice za sebou nechává i oběti, ale stojí mu to za to. To mi je na něm velmi sympatické,“ říká Michal Vajdička.

A Martin Hilský dodává: „Hamlet je de facto první anglická detektivka, protože je třeba vypátrat vraha krále Hamleta a podat o tom důkazy. Ačkoli od začátku je divákovi a Hamletovi řečeno, kdo je vrahem jeho otce. I v tom je ta detektivka vlastně velmi moderní.“



Výjimečné obsazení, originální úprava

Režisérovi Michalu Vajdičkovi se podařilo pro Hamleta získat jedinečné herecké obsazení. Vedle hlavní role, kterou ztvární Jaroslav Plesl, se na jevišti objeví Hynek Čermák, Lenka Vlasáková, Ladislav Hampl, Veronika Khek Kubařová v alternaci s Veronikou Mackovou, Pavel Šimčík, Petr Vršek či Vladimír Polívka.



Michal Vajdička Hamleta nejen režíroval, ale také upravil. „Úpravou textu jsem se snažil udělat z Hamleta inscenaci nezatíženou vnějšími efekty. Doufám, že navzdory komornosti dramatu se hercům podaří zaplnit celý prostor Pražského hradu, a intenzivně se tak rozezní všechna témata inscenace.“

A proč si do hlavní role vybral zrovna Jaroslava Plesla? „Jaroslav Plesl je jemný a empatický, velmi inteligentní člověk, ve kterém se dovede rozhořet plamen vášně. Má smysl pro spravedlnost a stejně jako mě se ho dotýká křivda. Velmi zručně zachází s textem, ale také s dramatickou situací a stejně jako Hamlet má i on více tváří,“ vysvětluje Vajdička.



A prozrazuje i klíč pro výběr dalších herců: „V případě Letních shakespearovských slavností je to náročné, neboť hledáte herce, kteří si budou rozumět nejen na jevišti, ale i v zákulisí, vzhledem k tomu, že budeme trávit celé léto spolu. Na druhé straně musíte garantovat kvalitu, jakou divák Letních shakespearovských slavností očekává. Protože jsem byl poslední léta zavřený v Dejvickém divadle, volba padla jednoznačně na herce z Dejvického divadla, ať už z interního, nebo externího prostředí. Myslím, že se mi povedlo dát dohromady až nečekaně výjimečnou sestavu herců.“



Nabitý program

Kromě Hamleta si mohou diváci vybírat z řady dalších inscenací, které se v minulých letech setkaly s velkým diváckým ohlasem. Je to loňská komedie VEČER TŘÍKRÁLOVÝ ANEB COKOLI CHCETE, do které režisérka Jana Kališová obsadila Marii Doležalovou, Václava Koptu, Milana Šteindlera nebo Nelu Boudovou, obnovená premiéra skvělé ostravské inscenace KOMEDIE OMYLŮ a další oblíbené tituly jako ROMEO A JULIE, MNOHO POVYKU PRO NIC, SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ a samozřejmě legendární VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ v režii Jiřího Menzela, v nichž excelují Simona Stašová s Evou Režnarovou a Bolkem Polívkou. Z Bratislavy již podruhé zavítá do Brna i do Prahy výjimečná inscenace OTHELLO. Na jeviště se po loňském úspěchu vrací i mimořádný projekt Slavností nazvaný POCTA SHAKESPEAROVI, původně uspořádaný u příležitosti významného Shakespearova výročí. Večerem humorných i vážnějších dialogů, sonetů a živé hudby provází Martin Hilský. V hlavní roli vystoupí Jan Tříska.



Zdroj: tz, redakčně upraveno