Lék na lupénku? Opatrně dávkované slunce

Zdravě - zdravě a pohodlně

14.06.2017

Mohou se lidé s lupénkou bez obav slunit, nebo by se spíše měli držet ve stínu? Jako v mnoha případech i tady platí, že se nemá nic přehánět.

Krok za krokem

Většina lidí trpících lupénkou pozoruje v létě zlepšení pleti. U některých je tato změna dokonce velmi razantní – zarudlé šupinky kůže během letních měsíců takřka zmizí. Aby byl dopad paprsků co nejúčinnější, je nutné přísun sluníčka dávkovat. Týden na pláži pomůže stav pleti zlepšit, ale jen málokdy je pokožka po této době zcela vyčištěná. Navíc pokud to s opalováním přeženete a spálíte se, může to vyvolat nový výsev lupénky.



Rizika existují

Pobyt na slunci s sebou samozřejmě přináší určitá zdravotní rizika. UVA paprsky pronikají do hlubších vrstev kůže a jsou zodpovědné za zhnědnutí pokožky. Také však mohou za její rychlejší stárnutí. Vrásky, stařecké skvrny nebo povolená kůže – to všechno jsou důsledky nadměrného působení UVA paprsků. UVB paprsky pak způsobují spálení. Každá takováto epizoda, zejména u mladých lidí, zvyšuje riziko vzniku kožního melanomu (nádorové onemocnění kůže), a navíc také zhoršuje lupénku.



Jak se zdravě opálit

Pamatujte, že sluníčko je v rozumné míře zdravé, ale všeho moc škodí. Dodržujte proto následující zásady.

Nevystavujte se slunci v největším parnu (mezi 10. a 15. hodinou).

Noste klobouk.

Vždy chraňte oči brýlemi.

Používejte krémy s odpovídajícím ochranným faktorem.

Natírejte se opakovaně po několika hodinách, ale také po sportu a koupání.

Na začátku opalovací sezóny se opalujte vždy jen chvíli, postupně dobu prodlužujte. Pozor, ať na sluníčku neusnete!

Dodržujte pitný režim a nepřehánějte to s alkoholem, který dehydratuje.

Nezapomeňte, že i rty si zaslouží péči a používejte balzám s ochranným faktorem.

Respektujte typ své pokožky – lidé s hodně světlou pletí se spálí snáze a adaptace na sluníčko jim trvá déle.



Zlepšilo vám léto stav kůže a vy se obáváte studených měsíců? Sluneční paprsky jsou zdrojem ultrafialového záření, které jsme schopni vytvořit i uměle. Proto je někdy u pacientů s lupénkou využívána fototerapie. Navštivte svého kožního lékaře a poraďte se s ním, jestli by pro vás byla tato terapie vhodná.



Zdroj: Revmatické nemoci.cz