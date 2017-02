Ledoví světoví státníci. Galerie Harfa v ledovém hávu už pošesté

Kulturně - kulturní očko

První únorový víkend roku 2017 bude v oblíbené nákupní galerii patřit již tradičně Festivalu ledových soch. Šestý ročník se uskuteční v termínu 4. a 5. února a nese titul Ledoví světoví státníci.

Ledové sochy s tématikou světových politických osobností vystřídají pohádkové postavy z Večerníčků, které byly na Harfě k vidění v loňském roce. Nenechte si ujít osobní setkání s královnou Alžbětou II., prezidentem Milošem Zemanem či Donaldem Trumpem. Ti totiž ožijí v rukou ledových umělců. Připraven je i zajímavý doprovodný program a drobné soutěže.



Festival ledových soch je již šestým rokem oblíbenou stálicí programu Galerie Harfa. Koná se na její střeše a stane se příjemným zpestřením víkendového nakupování. Každý rok zde zruční umělci z Čech i zahraničí vytvoří několik neuvěřitelných soch, které se tematicky točí kolem jednoho celku. V průběhu let se tu vystřídali postavičky

z českých večerníčků, známí atleti, hvězdy zimních olympijských her nebo zvířata

v polární zoo. Letos se zde na jednom místě setkají přední světoví státníci.



Chybět nebude hlava našeho státu, prezident Miloš Zeman, anglická královna, čerstvě inaugurovaný americký prezident Donald Trump, ruský prezident Vladimir Putin, německá kancléřka Angela Merkel, první afroamerický prezident USA Barack Obama, oblíbený i zatracovaný ministr financí Andrej Babiš nebo Bohuslav Sobotka. Zajímá Vás, zda se mezi aktuálními politickými špičkami objeví i některá historická osoba? Chcete vědět, kdo uspěje v klání o nejoblíbenější sochu? Pak si druhý únorový víkend na Harfě nenechte ujít!



Přímo na místě můžete sledovat, jak se hrubé ledové kvádry mění v lidské portréty, které jako by svým předlohám z oka vypadly. Můžete se zapojit do hlasování o nejkrásnější sochu a podpořit tak svého favorita mezi umělci nebo exponáty. Výsledky hlasování budou odtajněny v neděli odpoledne.



Pokud to o prvním únorovém víkendu nestihnete, nezoufejte. Sochy budou na střeše k vidění až do jarní oblevy.





