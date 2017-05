Kulinářská turistika: jak si nepřivézt „nákazu z talíře“

Na cestách - nohy v pralese

22.05.2017

Chcete opravdu porozumět kultuře jiných národů? Pak zasedněte ke stolům a nechte hýčkat všechny svoje smysly. Obliba takzvané kulinářské turistiky, která v sobě snoubí poznávání a gastronomické zážitky, je totiž v posledních letech na vzestupu. Stačí si jenom vybrat destinaci, popřát si dobrou chuť a vyrazit vstříc nezapomenutelným dobrodružstvím.

Pro milovníky dobrého jídla

Kulinářská turistika neboli gastroturistika zaznamenává v posledních letech bouřlivý rozmach. Není se také čemu divit. Kdo by si nechtěl pochutnat na dobrém jídle a zároveň poznávat krásy jiných zemí? Cílem kulinářské turistiky je vzdělávat a inspirovat milovníky jídla a pití. Zájemci si v současné době mohou vybrat z celé řady kulinářských balíčků, které nabízejí cestovní kanceláře a agentury, nebo vyrazit na vlastní pěst a sestavit si dovolenkové menu podle vlastních přání a chutí.



Milovníky francouzské kuchyně tak například potěší kurzy vaření v Paříži, zájemci o středomořskou kuchyni zase mohou strávit svou dovolenou na jedné z nesčetných specializovaných farem a poučit se o historii regionální kuchyně. Evropa však pro kulinářské zážitky rozhodně nepředstavuje hranice. Vyrazit můžete i do exotiky. Vietnam, Thajsko, Malajsie, Brazílie, ale také Ázerbájdžán, Kazachstán nebo Mexiko. To je jenom krátký výčet zemí, kde kulinářská turistika získává stále větší popularitu.



Nákaza na talíři

I během ochutnávání cizokrajné kuchyně je však třeba mít na paměti riziko nebezpečných infekčních nákaz. Na pozoru by se měli mít především cestovatelé, kteří se chystají do exotických zemí s nižším hygienickým standardem. Jídlem se totiž může přenášet více než 250 infekčních chorob. Mezi ty nejčastější patří:

cestovatelský průjem,

kampylobakterióza,

salmonelóza,

shigelóza,

hepatitida A,

botulismus,

virová průjmová onemocnění.



Před cestou je tak vhodné informovat se u odborníka na cestovní medicínu o možnosti očkování a dodržovat základní cestovatelská pravidla. Od věci není ani uzavření cestovního pojištění, které pokryje případné náklady spojené s léčbou v zahraničí. Nikdo z nás si totiž určitě nechce vedle nezapomenutelných zážitků a nových receptů přivézt i nepříjemný suvenýr v podobě infekčního onemocnění.





Zdroj: Cestovní nemoci.cz