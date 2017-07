KRNAP: Omezení vstupu kvůli sběračům borůvek začíná platit

Po domácku - před humny za humny

18.07.2017

Letos již posedmnácté Správa KRNAP omezila z důvodu ochrany přírody vstup do některých oblastí v Krkonošském národním parku. Hlavním důvodem opatření je snaha zamezit devastaci krkonošské přírody v souvislosti s masivním sběrem borůvek. Turistů procházejících po turistických cestách se prakticky nedotkne. Pracovníci Správy KRNAP označí dotčené lokality přímo v terénu. Opatření obecné povahy začne platit 20. července.

Důvodem, který Správu KRNAP k tomuto kroku vede, je intenzivní sběr borůvek v cenných lokalitách. Porosty brusnice borůvky jsou devastovány nešetrným sběrem. Tím se zmenšuje potravní základna pro semenožravé ptáky a savce. V důsledku nadměrné návštěvnosti přírodovědně hodnotného území jsou poškozovány lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin. Dalším důvodem je rušení klidu zvěře, zejména v době přivykání na lokality poblíž přezimovacích obůrek a v době říje. Část území se nachází v I. zóně KRNAP, ve které platí od 1. 6. 2017 režim klidového území, tzn. zákaz vstupu mimo vyznačené cesty a cyklotrasy.



Opatření obecné povahy o omezení vstupu z důvodu ochrany přírody bylo v době projednávání a vyhlášení rozesláno obecním a městským úřadům, jejichž správních obvodů se nařízení týká. Přílohou opatření je mapa a slovní popis hranic oblastí s omezeným vstupem. Z těchto příloh lze vyčíst, v kterých konkrétních lokalitách je vstup omezen. Jedná se například o okolí Vosecké boudy, Lysé hory a Kotle, pramen Labe, okolí Luční hory a Stříbrného hřbetu, Liščí hory a Studniční hory, Obří důl, okolí Sněžky, Lví důl, Lesní, Dlouhý a Pomezní hřeben nad Malou Úpou, Dvorský les, okolí Černé hory a Světlé. Text opatření obecné povahy i s přílohami je možné najít také na stránkách www.krnap.cz.



Na základě zkušeností z minulých let lze konstatovat, že česká veřejnost si na toto omezení zvykla a většinou je respektuje. Největší problémy však působili zahraniční „profesionální“ sběrači, kteří podnikali nájezdy na plochy zejména v blízkosti státní hranice. Fyzickým osobám, které toto opatření nebudou respektovat, hrozí pokuta až do výše 10 000 Kč a propadnutí prostředku, který při spáchání přestupku mnohdy používají – hřebenového česáčku na borůvky.



Opatření obecné povahy bude platit od 20. 7. do 15. 10. 2017. V terénu bude území s omezeným vstupem označeno informačními cedulemi v českém, polském a německém jazyce.





Zdroj: tz, KRNAP