Kouříte před dětmi? Škodíte jim víc, než tušíte!

24.01.2017

Varovné nápisy na krabičkách cigaret nejsou jen pouhým reklamním nápisem. Pasivní kouření způsobuje dětskému organismu řadu zdravotních komplikací. Od infekce středního ucha přes dechové potíže až po syndrom náhlého úmrtí kojence. Pokud nemůžete s kouřením přestat, nekuřte alespoň v přítomnosti dětí a nenuťte je vdechovat Váš kouř.

Kouření v těhotenství

Kouření v těhotenství je opředeno četnými mýty. Například, že přestat kouřit by znamenalo moc stresu pro miminko. Ženy kuřačky těmto nesmyslným výrokům často podléhají a kouří i během těhotenství. Pravdou ale je, že když kouříte v těhotenství, vystavujete své dítě výraznému zdravotnímu riziku.



Cigaretový kouř obsahuje tisíce látek, které mohou narušit vývoj plodu a způsobit rozvoj závažných chorob.



Kouření v těhotenství

zvyšuje riziko potratu,

zpomaluje tělesný vývoj,

poškozuje výstelku dýchacích cest,

zvyšuje riziko zhoubného nádorového bujení a

poškozuje mozkové funkce dítěte.

A to vše i v případě, že nepatříte mezi aktivní kuřáky, ale "pouze" pobýváte v zakouřeném prostředí.



Děti v ohrožení

Vdechování cigaretového kouře však ohrožuje děti po celou dobu jejich vývoje. V dětském věku ještě nejsou vyvinuty obranné mechanismy v dýchacích cestách a imunitní systém prodělává bouřlivý rozvoj. Látky obsažené v tabákových výrobcích tak dokážou na citlivém dětském organismu napáchat rozsáhlé škody. I přes tuto známou skutečnost rodiče a příbuzní miliónů dětí na celém světě kouří v domácnostech nebo v autech.



Škodlivá "sedmička"

Pasivní kouření může u dětí způsobit rozvoj řady závažných zdravotních problémů. Mezi ty nejčastější patří:

Syndrom náhlého úmrtí kojence. Ročně dochází v naší zemi k několika nevysvětlitelným úmrtím kojenců. Mezi možné viníky přitom patří vdechování cigaretového kouře.

Dechové obtíže. Pasivní kouření může způsobit časté záchvaty kašle, bolesti v krku, záněty průdušek nebo plic.

Nachlazení. Děti kuřáků podle statistik častěji navštěvují ordinace praktického lékaře pro nachlazení, chřipku či angínu.

Zánět středního ucha. Totéž platí i pro opakující se infekce středoušní dutiny.

Průduškové astma. Pobyt v zakouřeném prostředí také zvyšuje riziko astmatu nebo respiračních alergií.

Zubní kaz. Vdechovaný cigaretový kouř poškozuje dutinu ústní a přispívá ke vzniku zubního kazu.

Rakovina. Tisíce nebezpečných látek, které se dostávají do dětského organismu s cigaretovým kouřem, mohou být příčinou zhoubného nádorového bujení v dětství a dospělosti.



Pokaždé, když budete mít chuť zapálit si v přítomnosti dětí, vzpomeňte si na výčet těchto nemocí. Pokud vás to neodradí od kouření, snažte se svůj zlozvyk provozovat alespoň mimo jejich dosah. I když to tak na první pohled nemusí vypadat, vdechováním cigaretového kouře jim totiž značně škodíte.





Zdroj: Odvykání kouření.cz