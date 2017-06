Kouření za volantem 6x zvyšuje riziko nehody

Po domácku - oko pesimisty

13.06.2017

Kouření za volantem je stejně nebezpečné jako odesílání textových zpráv z mobilu.Negativní účinek vykouřené cigarety přetrvává až 12 hodin. Porušení zákazu kouření při přepravě dětí v zahraničí může vyjít na mnoho tisíc korun..

Vykouření jedné cigarety v kabině stojícího automobilu z něho spolehlivě vytvoří plynovou komoru. Koncentrace škodlivin ve vzduchu totiž bude 11x vyšší než v průměrném baru. Ani v jedoucím vozidle to nebude o mnoho lepší. Množství škodlivin ve vzduchu bude i tak 7x vyšší. Někteří řidiči vidí řešení v otevření svého okénka a vysunutí hořící cigarety ven z vozu. Ani tak se nevyhnou tomu, že koncentrace škodlivin ve vzduchu bude o dvě třetiny horší než v zakouřené restauraci.



Kouření za volantem může být nebezpečnější než používání mobilu

Alespoň to tvrdí odborníci nad jiné povolaní – představitelé australského tabákového průmyslu. Ovládání cigarety s sebou nese spoustu nežádoucího rozptylování řidiče. Někdy už jen nahmatání krabičky a vytažení tabákové pochoutky je spojeno s výkonem hodným eskamotéra. Následuje hledání zapalovače, škrtnutí… A ani pak není řízení vozu bez nebezpečí. Ono takové ovládání volantu automobilu jednou rukou se může náramně vymstít, třeba při zvládání nečekané rizikové situace. A to nemluvě o horkých chvilkách, kdy řidiči vlétne do oka rozžhavený popel z jeho vlastní cigarety. „Kuřácký rituál za volantem může být nebezpečný jako odesílání textové zprávy z mobilního telefonu. Tedy spojený s šestinásobným nárůstem rizika havárie oproti motorizovanému kolegovi nepodléhajícímu kuřáckým choutkám. Pravidelní kuřáci navíc čelí dvojnásobnému riziku úmrtí na následky komplikací při léčení zranění utrpěných při případné nehodě,“ upřesňuje Roman Budský z Týmu silniční bezpečnosti



Podle Světové zdravotnické organizace obsahuje cigaretový kouř více než 4 000 sloučenin, ve více než 50 případech se jedná o prokázané karcinogeny. Velkým nebezpečím je pro náruživé kuřáky oxid uhelnatý. Jeho negativní vliv na šoférský výkon může být enormní. Pevně se váže na červené krevní barvivo hemoglobin (za vzniku tzv. karboxyhemoglobinu), a to zhruba 230x silněji než kyslík. Postižené červené krvinky ztrácejí schopnost dopravovat po těle kyslík. Nekuřáci mají ve svém těle hladinu karboxyhemoglobinu ve výši cca 0,5-1,5 procenta. V případě chronických kuřáků to je však 5-10 procent, u nejnáruživějších z nich to může být až 15 procent. Přitom u hladiny nad 5 procent dochází k bolestem hlavy, nevolnosti či závratím. Navíc negativní vliv vykouřené cigarety přetrvává až 12 hodin.



V přítomnosti kouřícího šoféra však trpí i kuřáci pasivní. Akutními příznaky pasivního kouření bývají podráždění očí a hrdla, kašel, bolesti hlavy, únava, závratě a nevolnost. U astmatiků může být vyvolán záchvat. Při dlouhodobém vystavení cigaretovému kouři se pasivní kuřáci vystavují zvýšenému riziku onemocnění rakovinou plic či chronickou obstrukční plicní nemocí. Pokud se jedná o riziko vzniku kardiovaskulárními chorob, pasivní kuřáci jsou na tom jako lehčí aktivní kuřáci.



Pozor na zákaz kouření při přepravě dětí v zahraničí

Obzvláště citlivé na vdechování cigaretového kouře jsou malé děti. Ve zvýšené míře se u nich projevuje riziko vzniku syndromu náhlého úmrtí dítěte, zánětu středního ucha, astmatu a dalších onemocnění dýchacích cest. „U dětí, které jsou při přepravě pravidelně vystavovány cigaretovému kouři, hrozí ve srovnání s jejich vrstevníky přepravovanými bez doprovodu cigaretového dýmu až 6x vyšší pravděpodobnost, že se samy v budoucnu stanou aktivními kuřáky,“ varuje Roman Budský.



Nepřekvapí, že řada států sáhla po přísném opatření v podobě zákazu kouření při přepravě dětí či mladistvých. Itálie zakazuje kouření nejen při přepravě dětí, ale i těhotných žen. V Anglii a Walesu nesmí kouřit řidič ani nikdo z cestujících při přepravě osoby mladší 18 let (kouření je zakázáno dokonce ve stojícím vozidle s otevřenými dveřmi). Podobně je tomu ve Skotsku. Řidiči si za volantem při přepravě dětí nezakouří ani v Irsku. Na Kypru je zakázáno kouřit při přepravě osob ve věku do 16 let, ve Francii do věku 12 let. Na Maltě nesmí kouřit (a to včetně elektronických cigaret) při přepravě dětí mladších 16 let nejen řidiči, ale ani spolujezdci. Výše finančního postihu může být nepříjemně vysoká. Ve Skotsku se jedná o 1 000 liber, v Itálii až 650 eur, irští policisté „ocení“ porušení zákona částkou ve výši 100 eur, na Kypru bude třeba sáhnout do peněženky pro 85 a ve Francii pro 68 eur. Jejich kolegové na Maltě se (zatím) spokojí s 50 eury.

Na zákaz kouření v autě v přítomnosti dětí či mladistvých je dobré pamatovat i při cestách mimo Evropskou unii. Jedná se o řadu států v rámci USA, Austrálii, Kanadu, Jihoafrickou republiku, Bahrajn, Katar či Spojené arabské emiráty.





Zdroj: tz, Tým silniční bezpečnosti.cz