Konference sportovců všech kontinentů v Praze

31.10.2017

Třináct stovek hostů z celého světa včetně sportovních hvězd ze všech kontinentů se tento týden sejde v Praze při XXII. Valném shromáždění Asociace národních olympijských výborů, doprovodných jednáních a slavnostním předávání ocenění ANOC Awards. Největší setkání zástupců olympijského hnutí, které kdy Česká republika hostila, proběhne během pěti nadcházejících dnů v pražském hotelu Hilton.

„Vše nezbytné je připravené, řešíme už jen detaily a záležitosti, které se mění za pochodu – jak to u tak velkých a významných akcí bývá. Letošní zasedání je rekordní co do počtu hostů,“ řekl Jiří Kejval, předseda Českého olympijského výboru. „Na organizaci spolupracujeme s Asociací národních olympijských výborů a snažíme se vše nachystat tak, aby si z Prahy zástupci olympijského hnutí odvezli jen ten nejlepší dojem. Pokusíme se jim v průběhu jejich pobytu představit Českou republiku, český sport, kulturu a architekturu, výrobky i českou šikovnost.“



Od úterý 31. října budou probíhat jednání komisí, Výkonného výboru ANOC i některých kontinentálních asociací. Čerstvá vítězka čtyřhry na Turnaji mistryň Andrea Hlaváčková uvítá společně s krasobruslařem Tomášem Vernerem při slavnostním zahájení o prvním listopadovém večeru delegáty a hosty zasedání, mezi kterými nebudou chybět ani předseda ANOC Šejk Ahmad Al-Fahad Al-Sabah a předseda Mezinárodního olympijského výboru Thomas Bach.



„Očekáváme zástupce 205 národních olympijských výborů, řady mezinárodních sportovních federací, týmy organizátorů nadcházejících olympijských akcí. Na předávání ANOC Awards přijedou i celosvětově známí sportovci. Jejich jména však prozradit nemůžeme, ta se dozvíte až při slavnostním vyhlášení,“ uvedl Petr Graclík, generální sekretář Českého olympijského výboru.



S organizací zasedání pomáhá více než 140 dobrovolníků. Přípravy by se neobešly bez přispění partnerů a státních institucí. Konání zasedání podpořilo ministerstvo školství i ministerstvo pro místní rozvoj s agenturou CzechTourism.



„Společně s ministerstvem vnitra a ministerstvem zahraničních věcí zase úzce spolupracujeme na zajištění bezpečnosti, vízových povinností a protokolárních záležitostí, které odpovídají významu mezinárodní akce, jakou Valné shromáždění Asociace národních olympijských výborů je. Sportovní konference, které se účastní celý svět, je pro český sport i skvělou diplomatickou příležitostí,“ řekl Roman Kumpošt, místopředseda ČOV pro zahraniční vztahy.



Samotné XXII. Valné shromáždění ANOC proběhne 2. a. 3. listopadu. „Je pro nás čest setkat se v Praze, historickém městě. Spolupráce Asociace národních olympijských výborů a Českého olympijského výboru je vynikající a já bych chtěl poděkovat za vřelé přijetí,” řekl šejk Ahmad Al-Fahad Al-Sabah. „Valné shromáždění ANOC je pro národní olympijské výbory příležitostí, jak se zabývat všemi otázkami, kterým čelí.“



Oslavou výkonů nejlepších sportovkyň a sportovců jednotlivých kontinentů pro letošní rok a několika dalších sportovních osobností zase bude předávání cen ANOC Awards, které režíruje Michal Caban. Provázet jím budou moderátoři České televize Daniela Písařovicová a Daniel Stach. Slavnostní večer se koná 2. listopadu ve Fóru Karlín.





Zdroj: tz Olympic.cz, redakčně upraveno