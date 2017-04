Kdy máte právo na slevu z nájemného?

Po domácku - bydlíme

18.04.2017

Nájemní byt musí být předán nájemci ve stavu způsobilém k bydlení, případně ve stavu, na jakém se nájemce s pronajímatelem dohodli. Pokud tomu tak není, může nájemce za určitých podmínek získat slevu z nájemného. Nárok na slevu může nájemci vzniknout i během trvání nájmu.

Pronajímatel je v prvé řadě povinen předat nájemci byt ve stavu, který si sjednali v nájemní smlouvě. Není-li ve smlouvě stav bytu řešen, má se podle zákona na mysli byt v dobrém stavu a se zajištěním nezbytných služeb. „Byt tedy musí být opatřen uzamykatelnými dveřmi, podlahovou krytinou, nesmí být zdravotně závadný a vybavení v bytě musí být funkční,“ uvádí Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení dTestu.



Když se na stavu předávaného bytu pronajímatel a nájemce nedohodnou, může nájemce trvat na tom, aby mu pronajímatel předal byt způsobilý k bydlení dle zákona. To platí i v případě, že se dohodnou, ale ve smlouvě chybí ujednání o výši a úhradě nákladů na provedení nutných oprav v bytě. Není-li byt ve způsobilém stavu a nájemce se do bytu přesto nastěhuje, má právo na přiměřenou slevu z nájemného, dokud pronajímatel vady bytu neodstraní. „V naší spotřebitelské poradně jsme měli případ, kdy nájemce nemohl užívat jednu z místností v bytě, protože pronajímatel v ní nechal své věci, ačkoli je měl vystěhovat. Nájemci jsme poradili, aby požadoval slevu odpovídající třetině nájemného,“ uvádí Zelený.



Právo na slevu z nájemného však nájemce nemá, pokud znal stav bytu již při uzavření smlouvy, nebo ho neznal, ale pronajímatel jej k prohlídce bytu včas vyzval. „Nájemce by se tedy neměl spoléhat pouze na fotografie a byt by měl před podepsáním nájemní smlouvy osobně navštívit,“ radí Lukáš Zelený. Slevu z nájemného však nájemce nemůže chtít, pokud nepožádal pronajímatele o provedení oprav v bytě bezodkladně po nastěhování.



Slevu z nájemného lze požadovat také z důvodu poškození nebo vady bytu, které se vyskytnou v průběhu trvání nájmu. „Musí se však jednat o podstatnou vadu, třeba pokud v bytě neteče teplá voda, nefunguje elektřina nebo dochází k častým výpadkům služeb,“ podotýká Zelený a dodává: „Aby nájemce získal slevu z nájemného, nesmí vadu způsobit sám.“ Slevu na nájemném nájemce rovněž nedostane, pokud vadu neoznámí bezodkladně poté, co ji zjistí, nebo poté, co ji zjistit při řádné péči měl.





Zdroj: tz dTest.cz