Kde hledat a jak číst předpověď aktivity klíšťat

25.04.2017

Než se vydáte na jakýkoliv výlet do přírody, není od věci zjistit, kde a kdy vás budou klíšťata ohrožovat nejvíce. Součástí informací o aktivitě těchto nebezpečných parazitů jsou i doporučení, jak se před nimi konkrétně chránit.

Předpověď aktivity klíšťat na území České republiky vydává Český hydrometeorologický ústav každé pondělí a čtvrtek. Tyto informace jsou k dispozici většinou od dubna do října, někdy ale předpovědi začínají už v březnu. Záleží na aktuálním počasí.



Kdy zpozornět

Aktivita klíšťat znamená podíl těchto roztočů, kteří jsou připraveni napadnout člověka, v rámci celkového množství klíšťat v konkrétní lokalitě. Riziko útoku se hodnotí na stupnici od 1 do 10. Se zvyšujícím se stupněm aktivity roste nebezpečí napadení člověka klíštětem. Pokud je parazit infikován, zvyšuje se i pravděpodobnost nakažení klíšťovou encefalitidou nebo lymeskou boreliózou.



Co se doporučuje



Malé riziko (stupeň 1 a 2)

- nosit oblečení ze světlé látky, které zakryje ruce i nohy

- průběžně kontrolovat kůži a oděv



Mírné riziko (stupeň 3 a 4)

- nosit oblečení ze světlé látky, které zakryje ruce i nohy

- průběžně kontrolovat kůži a oděv

- nesedat a nelehat si v přírodě



Středně velké riziko (stupeň 5 a 6)

- nosit oblečení ze světlé látky, které zakryje ruce i nohy

- průběžně kontrolovat kůži a oděv

- nesedat a nelehat si v přírodě

- nevstupovat do křovin



Velké riziko (stupeň 7 a 8)

- nosit oblečení ze světlé látky, které zakryje ruce i nohy

- průběžně kontrolovat kůži a oděv

- nesedat a nelehat si v přírodě

- nevstupovat do křovin

- nevstupovat do vysoké trávy a do porostů u vody



Nejvyšší riziko (stupeň 9 a 10)

- nosit oblečení ze světlé látky, které zakryje ruce i nohy

- průběžně kontrolovat kůži a oděv

- nesedat a nelehat si v přírodě

- nevstupovat do křovin

- nevstupovat do vysoké trávy a do porostů u vody

- pohybovat se jen po zpevněných cestách



Bez ohledu na stupeň rizika byste měli automaticky po každém pobytu v přírodě prohlédnout sebe i své děti a přisáté klíště co nejdříve odstranit.



Riziková místa

Typickým prostředím, kde se klíšťata vyskytují nejčastěji a kde byste se měli nejvíce chránit, jsou:

listnaté a smíšené lesy,

křoviny a pastviny,

porosty v okolí řek a potoků,

parky a zahrady.



Bezpečněji se můžete cítit v jehličnatých lesích a v kamenitém prostředí, kde je těchto parazitů výrazně méně. Obecně jim nesvědčí suché a prosluněné lokality.





Zdroj: Klíšťová encefalitida.cz