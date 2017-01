Kam se stromky po vánočních svátcích?

Po domácku - před humny za humny

03.01.2017

Jehličí se z vánočního stromku dříve nebo později začne přesouvat pod vánoční stromek. A dříve nebo později se odhodláte a stromek odstrojíte a ... vyhodíte. Rozhodně jej ale necpěte do kontejneru na směsný odpad. Zbytečně by tam překážel. Pražský magistrát radí, že vánoční stromek máte nechat u kontejneru.

Vyhozené stromky nepatří do nádob na směsný odpad, protože tím snižují jejich kapacitu. V případě, že máte veřejně přístupnou popelnici nebo kontejner na směsný odpad, například na sídlištích, je možné stromky volně odložit vedle nich. V činžovní zástavbě a u rodinných domů, kde nejsou popelnice volně přístupně, doneste vánoční stromek k nejbližšímu kontejneru na tříděný odpad.



Jestli je to ve vaší moci, pak ideálně stromek vyhoďte den před odvozem komunálního odpadu, aby se zbytečně nehromadily po delší dobu. Stromky jsou do vozů na komunální odpad nakládány v běžných svozových dnech a jejich odvoz bude probíhat po celý leden a únor. Stromky končí u specializovaného odběratele, který stromky štěpkuje, a ty tak následně poslouží například jako topivo. Znečištěné nebo nedostatečně odstrojené stromky putují společně se směsným odpadem k energetickému využití do ZEVO Malešice.



Něco jiného je, pokud byste vyhazovali vánoční stromek umělý. Pokud už takový stromek dosloužil, rozhodně nepatří do kontejneru na tříděný či směsný odpad, ale do sběrného dvora.



Informace o provozní době sběrných dvorů jsou k dispozici na portálu praha.eu.





Autor: mmo

Zdroj: Ekolist.cz