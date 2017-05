Je libo kánoi nebo kajak?

Po domácku - před humny za humny

16.05.2017

Začínáte s novým jarem myslet na rekreační sport v přírodě? Správně. Co takhle vyjet s lodí na řeku?

Skoro každý z nás byl někdy v životě „na vodě“. Mladí lidé takové akce často vnímají především jako příležitost strávit čas s přáteli a užít si legraci. Pádlování je však také skvělým aerobním cvičením a je kupodivu velmi vhodné i pro osoby s pohybovým omezením. Pobyt v přírodě a přirozený pohyb jsou přínosem pro tělo i duši.



Pravidla bezpečné jízdy

Při jízdě po řece je potřeba dodržovat určitá pravidla, abychom se nevystavovali zbytečnému riziku, to ví každý. Jedinci s podlomeným zdravím však musejí respektovat jedno pravidlo navíc: jezdit s přáteli a certifikovaným instruktorem. Jeho přítomnost je důležitá z více důvodů:

Dobře zná techniku pádlování i rizika plynoucí z vadných pohybových stereotypů. Osobám s pohybovým omezením pomáhá najít správný způsob uchopení pádla i pádlování, aby bylo bezpečné, příjemné a účinné.

Zná řeku a její nástrahy a může včas varovat před případným nebezpečím.

Pomůže správně odhadnout síly, abychom se nedostali do nouzové situace.

Navrhne složení týmu do lodi tak, aby mohl každý využít svých dovedností a získat potřebný komfort.

Dovede určit typ lodi, který je pro dané jezdce nejvhodnější.

Je důkladně proškolen v zachraňování tonoucího, poskytování první pomoci a ošetřování případných zranění.

V žádném případě byste se neměli vydávat na vodu neplánovaně a sami!



Bez dobrého vybavení nevyrážejte

Pro bezpečné a pohodové plavení po řece je zásadním krokem pořízení kvalitního vybavení. Počítat byste měli s:

kvalitním oblečením, nejlépe funkčním, ve kterém neprochladnete. Za úvahu stojí i zapůjčení neoprenového obleku,

ochrannými pomůckami – plovací vestou, helmou, cyklistickými rukavicemi, v případě potřeby i speciálními chrániči,

speciálními pádly pro vodáky se zhoršenou pohyblivostí rukou,

zvláštním pěnovým sedákem pro ty, kdo mají problémy s rovnováhou, aby se v lodi cítili dobře.



Chcete k výletu na vodu zlákat i rodinu nebo přátele? Můžete si společně přečíst nějakou knížku nebo se podívat na film s vodáckou tematikou. Uvidíte, jak to bude snadné. Plným pádlem vpřed!





Zdroj: Ereska aktivně.cz