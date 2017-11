Jak získat zpět vstupné, když pořadatel zruší koncert?

07.11.2017

Představte si situaci, že se půl roku těšíte na koncert svého oblíbeného zpěváka nebo skupiny, ale pořadatel akci na poslední chvíli zruší. Co v takové chvíli dělat a jaké jsou vaše nároky? Může vám pořadatel místo vrácení peněz nabídnout poukaz na jiné vstupenky z jeho nabídky?

„Pokud se koncert zruší, můžete požadovat vrácení vstupného. V případě podstatného porušení smlouvy má totiž druhá strana právo od smlouvy odstoupit. Zákon nenabízí další alternativy, a proto si nemusíte nechat vnutit poukaz na jiné služby,“ říká Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace dTest.



Odstoupení od smlouvy můžete pořadateli jen ústně oznámit, kvůli lepší prokazatelnosti se ale více vyplatí zvolit písemnou formu. Nejlepší je poslat doporučený dopis s dodejkou, protože v takovém případě se má zásilka za doručenou i tehdy, když adresát odmítne její převzetí. Odstoupit od smlouvy můžete dokonce i před datem konání koncertu, je-li už v té chvíli zřejmé, že pořadatel nesplní své závazky.



Nedávno došlo ke zrušení koncertu skupiny Elán a mnozí držitelé propadlých vstupenek dosud nedostali své peníze zpět. „Není samozřejmě na libovůli pořadatele, kdy zklamaným fanouškům vrátí vstupné. Jakmile je smlouva zrušena, musí to udělat okamžitě. Pokud s vrácením peněz otálí, může držitel vstupenky žádat i úroky z prodlení, jejichž výši stanoví nařízení vlády z roku 2013,“ radí Lukáš Zelený.



Pořadatel akce obvykle neprodává vstupenky sám, ale využívá k tomu různé portály, které prodej zprostředkují. Mnozí fanoušci Elánu se tak s požadavkem na vrácení vstupného obraceli na prodejce vstupenek Ticketportal. Zprostředkovatel ale odpovídá pouze za vydání platné vstupenky a vrácení vstupného je třeba nárokovat přímo u pořadatele akce. „Peníze by měla fanouškům vrátit organizace PČS agency, nikoliv provozovatel serveru Ticketportal. Z obchodních podmínek prodejce jasně vyplývá, že za uskutečnění koncertu odpovídá právě jeho pořadatel. Vůči Ticketportalu by bylo možné vznést stížnost leda ve chvíli, kdy by nesplnil svou smluvní povinnost vystavit zaplacené vstupenky,“ vysvětluje Zelený.



Pokud vám pořadatel peníze nevrátí, můžete je vymáhat podáním žaloby na vydání bezdůvodného obohacení. Jakmile dostanete pravomocný rozsudek, který váš nárok potvrzuje, můžete navrhnout nařízení exekuce. „Před podáním žaloby k soudu nezapomeňte odeslat dlužníkovi předžalobní výzvu, a to alespoň se sedmidenním předstihem. Když to neuděláte, nemůže vám soud přiznat náhradu nákladů řízení, ani pokud spor vyhrajete. Vzor předžalobní výzvy si můžete zdarma stáhnout na stránce www.dtest.cz/vzory,“ doplňuje Zelený. Můžete se vydat i cestou insolvenčního řízení. K tomu je však potřeba prokázat úpadek dlužníka, což nebude vždy možné.





