Jak si zchladit žáhu

12.07.2017

Pálení žáhy je nepříjemné, ale může být i nebezpečné. Nevyhýbá se ani těm, kteří bojují s roztroušenou sklerózou. Pokud vás tyto potíže sužují opakovaně, rozhodně byste je měli řešit co nejdřív.

Pálení žáhy je označení pro pálení za hrudní kostí nebo v krku, které je někdy doprovázeno kyselou chutí v ústech, vytékáním žaludeční šťávy nebo nepříjemnými pocity v břiše. Příznaky obvykle zesilují po jídle nebo vleže. Tímto problémem trpí asi 10–15 % obecné populace. Mezi osobami s roztroušenou sklerózou je výskyt zhruba stejný.



Pozor na komplikace!

Příčinou pálení je poleptání výstelky jícnu kyselinou chlorovodíkovou, která je součástí žaludeční šťávy. Při řešení potíží nejde jen o to, abychom se zbavili nepříjemných pocitů. Když je totiž výstelka jícnu dlouhodobě drážděna, vznikají zánětlivé změny a může dojít k jejímu zajizvení a poruše průchodnosti. Nastat ovšem může i přeměna buněk výstelky – bývá to první krok k rakovině jícnu.



Léčba? Vyberte si

Nejjednodušší je v případě pálení žáhy užívání antacid – látek, které neutralizují kyselý žaludeční obsah. Tím se zklidní výstelka jícnu a nastane úleva. Řešení příčiny to ale není. Lepší variantou je braní léků, které potlačují tvorbu žaludeční kyseliny. Potíž je vyřešena napůl – obsah žaludku může dál zatékat do jícnu, ale jeho stěnu nemůže poleptat a podráždit. Zatékání žaludečního obsahu do jícnu je často spojené s povolením dolního jícnového svěrače následkem nesprávného životního stylu – škodí kouření, pití alkoholu a kávy, konzumace čokolády a kořeněných jídel. K „vymačkávání“ žaludečního obsahu cestou nejmenšího odporu významně přispívá i obezita, přejídání se a nevhodná poloha těla. Co lze udělat pro zlepšení stavu?

Omezte kouření a konzumaci alkoholu, nepřehánějte to s kávou.

Nepřejídejte se.

Pálivé jídlo a čokoládu zkuste nahradit jinými potravinami.

Trpíte-li nadváhou nebo obezitou, pokuste se zhubnout.

Na noc zvyšte polohu horní části těla, a budete-li po jídle odpočívat, tak raději vsedě.



Pokud se pálení žáhy během několika týdnů výrazně nezlepší, navštivte lékaře.





Zdroj: Ereska aktivně.cz