Jak „přežít“ cestu v letním horku

Na cestách - nohy v pralese

24.07.2017

Značka ideál? Řídit naboso nebo v žabkách, do půl těla, s ventilátorem v ruce a chladicím boxem plným zmrzliny místo spolujezdce na předním sedadle. Jestli si takhle představujete letní cestování, pak vězte, že jste si hned několikrát řekli o pokutu, nemluvě o velkých následcích v případě havárie. Takže?

Jízda naboso nebo v žabkách?

Začněme tím, co si obout. Samozřejmě, že běžnému řidiči žádný zákon či předpis nezakazuje nazout si žabky. Neplatí to už o profesionálních řidičích kamionů nebo autobusů, pro něž platí předpisy o bezpečnosti práce, včetně paragrafů o povinném odpovídajícím oblečení a obutí při práci. Nebo jim konkrétní požadavky, včetně nezbytné pevné obuvi, stanovují firemní předpisy. A odborníci ÚAMK hned dodávají, že stejné by to mělo být i u běžných řidičů.



Zpocené nohy a žabky s volnými gumovými pásky, které se pružně roztahují a pak nedrží na noze, to je velká šance, že v tu nejméně vhodnou dobu noha v žabce sklouzne z brzdového pedálu a havárie je tady. Takže rada ÚAMK - i pevné boty jsou dnes nabízeny v řadě prodyšných materiálů s otvory, stejně jako boty s průduchy v podrážce. Ty si berte k řízení a žabky si nazujte až u vody. Podle Romana Budského z Týmu silniční bezpečnosti nemusí být špatným řešením trvale vozit v zavazadlovém prostoru starší, pro běžné nošení již esteticky ne úplně vhodné, mokasíny s otvory. Poslouží k bezpečnému řízení nejen v parném létě, ale také při dálkových jízdách v zimním období.



Navzdory horku: Zavřete okna

Máme tím na mysli nejen za jízdy. Horký vzduch, jakmile otevřete okno, automaticky a na poměrně dlouhou dobu změní klimatizací zajištěnou přijatelnou teplotu. Je na místě pamatovat, že rozdíl mezi vnější a vnitřní teplotou za parného léta by neměl být příliš výrazný. Stejně tak jako zdánlivě příjemná nízká teplota v autě není pro organismus vhodná. Takže přijatelná teplota pro jízdu je v rozmezí 18 až 22 stupňů. Nikoliv nižší. Hrozí pak slzení, nastydnutí a podobně. Pozor také na trvale otevřená okénka při jízdě v parném počasí. Podle Budského z Týmu silniční bezpečnosti chladivý vzduch proudící kabinou vozidla sice navodí momentální pocit tepelné pohody, nicméně pro řadu jedinců to může být spolehlivá cesta k akutnímu zánětu dutin, středního ucha či očních spojivek, hrozí i následné prudké bolesti zátylku či angína.



Pokuta za otevřená okna a dveře při parkování!

Například v Německu hrozí pokuta za to, že máte otevřená okna nebo dokonce dveře u vozu při parkování. Podle německého práva takové chování znamená, že jste nezajistili majetek (byť váš vlastní) proti neoprávněnému použití cizí osobou. Pokuta činí 15 eur. Výjimkou je krátkodobé zastavení nebo stažená střecha u kabrioletu. Tým silniční bezpečnosti dodává, že i v naší domovině je zákonem o silničním provozu stanoveno, že řidič, který se hodlá vzdálit od vozidla tak, že by v případě potřeby nebyl schopen okamžitě zasáhnout, musí udělat vše pro to, aby jeho vozidlo nemohlo být neoprávněně užito někým jiným.



Používejte vhodné sluneční brýle

Možná si to při běžném používání neuvědomujeme, ale zdaleka ne všechny sluneční brýle jsou vhodné pro letní cestování v autě. Příliš tmavá skla brýlí, stejně jako barevný filtr na nich, mohou například zmást řidiče při sledování světel na semaforu nebo koncových světel auta jedoucího před ním, dokonce mohou i zkreslit vnímání dopravního značení, a to především vodorovného.



Černé fólie na sklech = často pokuta

Ochránit interiér vozu před slunečním zářením lze samozřejmě použitím tmavých fólií na oknech. Ale každý by měl vědět, že povoleno je používat fólii pouze na zadních oknech. Za ztmavení předních bočních oken, a tedy porušení předpisů, hrozí například v Německu pokuta 90 eur (2 350 korun) a udělení jednoho trestného bodu, ve Francii 135 eur (3 500 korun) a u nás blokově až 2 000, ve správním řízení až 2 500 korun. Jak se říká – tudy cesta rozhodně nevede.



Nicméně existuje určitá šance jak například především děti alespoň částečně ochránit před žhnoucím sluncem. A to bočními vytahovacími záclonkami zadních oken. Ty ale mohou být jen součástí příplatkové výbavy. Druhou možností jsou ty na přísavku na sklo. Upínané ochranné sluneční clony na zadních bočních oknech předpisy nezakazují.



Větrák na palubní desce?

Pokud vám přijde, že si lze alespoň trochu pocitově zlepšit atmosféru v autě tím, že zajistíte větší proudění vzduchu, vězte, že je tu jedno „ale“. A to když použijete přídavný ventilátor. Takový, který zapojíte do napájení zapalovače a jen umístíte na palubní desku, či na přísavku na čelní okno, je nevhodný. Nepřípustný podle předpisů, pokud omezuje řidiči výhled do jeho zorného pole. A nevhodný, pokud není připevněn pevně na palubní desku. To proto, že při havárii se stává předmětem létajícím uvnitř kabiny a schopným posádku zranit.



V bikinách za volant?

Krátce řešeno, je to povoleno. Jedině za situace, že by oblečení či nahota mohla vyvolávat obecné pohoršení, může policie zasáhnout. Nicméně i v Evropě existují země, jako je například Černá Hora, kde je zakázána jízda za volantem s nahou horní částí těla. Bez ohledu na to, zda je to žena nebo muž. Je tu ještě jeden důvod, proč v bikinách nebo plavkách nejezdit, a to fakt, že v případě aktivace bezpečnostních pásů na holé kůži vzniká takzvané třecí teplo, které může způsobit i dosti závažné popáleniny. Nemluvě o havárii, kdy nechráněná pokožka bude zasažena střepy, kovem a podobně. Takže bikiny je lepší předvádět až na pláži.





Zdroj: tz, ÚAMK ve spolupráci s Týmem silniční bezpečnosti

Redakčně upraveno.