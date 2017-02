Jak předejít exekuci v nájemním bytě?

Po domácku - bydlíme

07.02.2017

Jednou z nezvaných a nemilých návštěv v bytě je jistě příchod exekutora. V případě nájemního bytu může exekuce postihnout jak věci nájemce, tak věci pronajímatele, ačkoliv se jedná o dluh druhé strany nájemního vztahu. Exekutor může přijít i kvůli dluhům manžela pronajímatele či nájemce. Jak tedy zabránit tomu, aby byly exekucí postiženy vaše věci?

Případné budoucí dluhy na nájemném a službách si může pronajímatel pojistit tím, že bude po nájemci požadovat složení peněžité kauce. Pronajímatel však logicky nemůže ovlivnit osud dalších dluhů nájemce. „Pronajímatelé si někdy myslí, že exekuci v bytě zabrání tím, že nájemci zakáží zřídit si v nájemním bytě trvalý pobyt. To však podle zákona nejde. Navíc exekuce by měla být správně provedena v místě, kde se dlužník skutečně zdržuje. Exekuce může být tedy v bytě uskutečněna, i když v něm nemá nájemce trvalý pobyt,“ vysvětluje Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení dTestu.



Exekuce v bytě však může proběhnout nejen pro dluhy nájemce, ale i pro dluhy pronajímatele. Nájemce by se při sjednání nájmu měl zajímat o to, zda v bytě nemá trvalý pobyt například předchozí nájemník. „Exekuce by sice měla být prováděna v bytě, kde se dlužník fakticky zdržuje, ale odhlášení trvalého pobytu předchozího uživatele lze určitě doporučit. Není totiž vyloučeno, že se budete později dohadovat s exekutorem, že bývalý uživatel bytu tam již nebydlí,“ upozorňuje Zelený.



Jako důkaz o vlastnictví věcí může sloužit nájemní smlouva a předávací protokol, v nichž je možné popsat vybavení bytu tak, aby bylo jasné, které věci patří pronajímateli. Vlastnické právo k věcem lze také dokázat například účtenkami či výpisem z účtu. „Ocitnou-li se na soupisu exekutora věci nepatřící dlužníku, můžete požádat o jejich vyškrtnutí ve lhůtě 30 dnů plynoucí ode dne, kdy se dozvíte, že vaše věci byly do exekuce zahrnuty. Pokud vám exekutor nevyhoví, nezbyde vám než podat k soudu žalobu na vyloučení věcí z exekuce,“ uvádí Zelený. Žalobu je ovšem třeba podat u soudu ve lhůtě 30 dnů od doručení rozhodnutí exekutora, kterým nevyhověl návrhu na vyškrtnutí věcí z exekuce.



Problémy s nečekanou návštěvou exekutora mohou nastat i kvůli dluhům manžela pronajímatele i nájemce. „Skutečnost, že pro dluhy jednoho z manželů může být postižen i majetek toho druhého, si bohužel řada lidí stále neuvědomuje. Obranou může být oddělení majetku formou notářského zápisu,“ uzavírá Zelený.



Poradenství v oblasti nájemních vztahů a vztahů souvisejících s bydlením poskytuje dTest díky finanční podpoře Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci projektu dTest pomáhá při problémech s bydlením.







Zdroj: tz dTest.cz