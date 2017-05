Jak ochránit zahradu a dvorek před klíšťaty?

Po domácku - bydlíme

09.05.2017

Věděli jste, že klíště si můžete přinést nejen z lesa, ale i z vlastního dvorku nebo zahrady? Poradíme, jak o tyto prostory pečovat, aby byl výskyt klíšťat v místech, kde chcete trávit volný čas, co nejmenší.

Pomůže postřik a údržba

Nejnovější chemické prostředky, které se používají na postřik, jsou mnohem šetrnější než v minulosti. Rozloží se jen několik centimetrů pod povrchem půdy, a proto neprostupují do hlubších vrstev zeminy. Postřik je vhodný například na trávník, který je dlouhodobě ve stínu, nebo na část pozemku, kde se drží vlhkost. To jsou oblíbené skrýše klíšťat. Slunná místa postřik většinou nevyžadují, protože se na nich klíšťata nedrží.



Samozřejmostí je pravidelné zastřihování trávníku. Čím kratší trávník, tím menší riziko výskytu klíšťat.



Myším a zvěři vstup zakázán

Klíšťata se mohou nakazit infekčními nemocemi od myší, které pak nakažená klíšťata roznesou po dvorku nebo zahradě. Naštěstí existují nástrahy na hlodavce s materiálem napuštěným chemikáliemi, který si myši rády odnášejí do svých nor. Jakmile se takové chemické prostředky dostanou do myších příbytků, hlodavci přestávají být pro klíšťata atraktivní. Jejich šíření po zahradě se tak omezí.

Nenechávejte dvůr ani zahradu přístupné pro volně žijící zvířata, která klíšťata běžně přenášejí. Nezvaným návštěvám z blízkého lesa nebo sousedních usedlostí je třeba zabránit. Pomůže kvalitní plot, repelenty a odpuzovače zvěře. Měli byste také odstranit ze dvorka všechno, co přitahuje zvěř.



Zarostlý okraj zahrady nebo dvorka, kde je hustý porost, i kouty se spadaným listím – to všechno klíšťata přitahuje. Zvlášť pokud je takové místo ve stínu a drží se na něm vlhkost. A proto:

Porost těchto zákoutí je lepší prostříhat, listí a větve pravidelně uklízet a nedat tak klíšťatům šanci na usídlení.

Pomůže i ochranná bariéra v podobě kamenů nebo štěrku, která zahradu oddělí od okolních porostů a ztíží tak klíšťatům přístup na vaši zahradu i dvůr.







Zdroj: Klíšťová encefalitida