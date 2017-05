I v těhotenství a při kojení má zácpa řešení

Zdravě - zdravě a pohodlně

31.05.2017

Během gravidity a kojení se mohou u žen objevit různé zdravotní obtíže. Při jejich léčbě je třeba myslet nejen na potřeby matky, ale i na bezpečí dítěte. Napovíme, jak se vypořádat se zácpou.

Zácpa je v těhotenství a po porodu velmi běžná. Mohou za to jednak hormonální změny, jednak změna prostorových poměrů v dutině břišní. Nejlepším řešením je prevence – tedy dostatečná hydratace, strava bohatá na vlákninu, péče o zdravou mikroflóru a pravidelný pohyb (pokud není těhotenství rizikové).



Někdy se však navzdory všem snahám zácpa přece jen objeví. Co potom?

S léky si nechte poradit

Stále platí, že v těhotenství a při kojení musí být žena ve vztahu k lékům velmi opatrná. Jejich účinky na plod a kojence většinou nejsou známy, protože testování preparátů na těhotných je eticky problematické. V prvním trimestru (do konce 12. týdne) se snažte raději vydržet bez jakýchkoli léků. K léčbě zácpy pak mohou posloužit následující přípravky.



Objemová projímadla (s látkou, jako je metylcelulóza) nebo speciální gely. Nepronikají do krevního oběhu, a nemají se tedy k plodu nebo kojenému dítěti jak dostat.

Laktulóza. Jde vlastně o cukr, který lidské střevo neumí vstřebat. Proto zůstává ve střevě a přitahuje do něj z krevního oběhu vodu, čímž změkčuje stolici a usnadňuje její vypuzení. Také podporuje správné složení střevní mikroflóry. Ani laktulóza se nevstřebává do krevního oběhu.

Makrogol. Je to polymer, který zvyšuje obsah vody ve stolici. Nedostává se do krevního oběhu.

Glycerinové čípky. Stimulují konečník a zvlhčují povrch stolice, pomáhají zejména při těžké zácpě. Glycerin je substance tělu vlastní.

Bisakodyl. Tato látka podporuje střevní pohyby, čímž pomáhá při lehké funkční zácpě. Vstřebává se do krevního oběhu. V prvním trimestru se užívání přípravků s bisakodylem nedoporučuje.

Senna. Jedná se o bylinu, která stimuluje pohyby střev. Její účinky na plod se neprokázaly ani v prvním trimestru, přesto je nutné mít na paměti, že se dostává do krevního oběhu.

Dokusát sodný. Látka se používá ve formě čípků nebo miniklystýrů. Podle klinické studie není riziková ani v prvním trimestru těhotenství. Z dolní části trávicího traktu se nevstřebává.

Pikosulfát sodný. Patří k látkám, jejichž projímavý účinek je založený na dráždění střevní stěny. Dostává se do krevního oběhu. Účinek na plod v prvním trimestru není znám.

Během léčby projímadly nesmíte zapomínat na zvýšenou hydrataci, aby vám nechyběla vyloučená tekutina. Při intenzivních pohybech střeva se mohou objevit mírné kontrakce dělohy. Kdyby přetrvávaly i po vyprázdnění nebo zesilovaly, vyhledejte lékaře.





Zdroj: U lékaře.cz

Autor článku: MUDr. Tereza Kopecká