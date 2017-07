Hřiště pro děti v tyrolských horách

Na cestách - nohy v pralese

17.07.2017

Děti milují hřiště a které hřiště je krásnější než to přírodní? V Tyrolsku najdou rodiny několik neobvyklých dětských hřišť v horách.

Jde-li o královnu dřevin či „královnu Alp“, pak se jedná o dřevinu borovice limba, německy Zirbe. Kdo vyjede lanovkou z údolí Pitztal na horu Hochzeiger, najde na vrcholku jeden z nestarších lesů této zakrslé borovice v Tyrolsku. Jak cenné je dřevo tohoto stromu, ukazuje park ZirbenPark na okružní naučné stezce, která je velkou zábavou nejen pro děti. Na cestě si děti mohou nasbírat piliny pro vlastní polštářek, zúčastnit se naučného kvízu, vyzkoušet svoji zručnost či vyšplhat na věž z dřeviny borovice limba.

Nejlepší na věži je potom 16 metrů dlouhá skluzavka. Všechny stanoviště na hraní v parku ZirbenPark jsou vyrobené ze dřeva borovice limba.



Kde se dnes nachází 1.869 metrů vysoká hora, bylo dříve před milióny let moře Tethysmeer. Na kamenité desce, jediném suchém útesu Evropy, byla nalezena spousta zkamenělin. Je to tedy ideální místo pro park Triassic Park, kde se děti mohou proměnit v paleontology. Po výjezdu lanovkou do výšky 1.600 metrů nad mořem se malí výzkumníci mohou dozvědět, jak se určuje věk zkamenělin, objevit zkamenělé korály při procházce na stezce „Triassic Trail“ a dozví se, proč se tomuto období pravěku říká trias.

Děti hrabají v písku a hledají zkameněliny, rozbíjí kameny a mohou se svézt na voru. Mohou tedy dělat vše jako opravdoví badatelé.



Pohádka o chlapci Ellmi je krátká, ale hezká. Kouzelnický učitel proměnil malého kouzelníka Ellmatia v žábu. Aby se opět proměnil v chlapce, musel vyřešit hádanku. U horské stanice lanovky Hartkaiserbahn v nadmořské výšce 1.555 metrů si mohou děti hrát v kouzelném světě Ellmi’s Zauberwelt a řešit hádanky v kouzelném lese či se pobavit na dětském hřišti. Zde najdou zoo, kde si mohou pohladit zvířátka, hrad na lezení, bludiště, 15 metrů vysokou vodní stříkačku a dokonce i kouzelný deštný prales.



Možná pomohou děti na konci dobrodružství opravdu proměnit Ellmiho ze žáby v chlapce..





Nejprve se potulovat starými uličkami města Innsbruck a potom být do půl hodiny ve výšce 1.905 metrů nad mořem? Ne, to není žádná fikce, to je realita. Lanovkou Nordkettenbahn se dostanou místní i návštěvníci během chvilky k vysokohorskému hřišti. Toto hřiště budou milovat dobrodruhové. Například když objeví ferátu na Hafelekar, nový lezecký park nebo známý downhillový sjezd Nordketten-Singletrail.



Uprostřed přírodního parku Karwendel, největšího přírodního parku Rakouska, se otevírá 23. června 2017 nový poklad na hraní Spielschatz Eng, který se nachází na světově známé javorové plošině Ahornboden, kde rostou až 600 let staré javory. Již od roku 1973 je javorové údolí přírodní chráněnou památkou. Javory nesmí být káceny. Pomocí pokladu „Spielschatz“ chtějí sedláci oblasti Engalm ve spolupráci s obcí Vomp a turistickým spolkem Silberregion Karwendel ukázat dětem, v čem spočívá práce na salaši a s ní spojená péče o kulturní krajinu.



Tyrolsko patří s více než 11,5 miliony návštěvníků z více než 50 zemí světa a 47 miliony noclehů v turistickém roce 2015/16, jakožto 34 turistickými svazky, k vedoucím prázdninovým destinacím Alp. Cestovní ruch v Tyrolsku je ovlivněn skoro 200letou minulostí a nespočetnými průkopnickými činy. Hosté si v létě i v zimě cení jedinečné přírody, vysoké kvality obsluhy a infrastruktury, ale i mezinárodně známé a uznávané pohostinnosti.





