Houbaření – nejzdravější česká tradice

25.10.2017

Letošní houbařská sezóna vrcholí a my máme poslední šanci vyrazit do lesů a remízků. Ten, kdo si ji nenechá ujít, udělá dobře svému tělu, duši i srdci.

Blahodárná procházka

Každá minuta chůze se počítá. Pokud chcete snížit riziko onemocnění srdce, není lepší začátek než vyrážet pravidelně na procházky. Pohybová aktivita brzdí rozvoj vysokého krevního tlaku nebo ho i léčí. Působí proti obezitě, vysoké hladině cholesterolu a krevního cukru a mnohým dalším neduhům, které trápí spoustu dospělých. Pobyt v klidné přírodě a na čerstvém vzduchu navíc přispěje k vaší psychické pohodě – a ta je, jak známo, půl zdraví.



Zdraví z košíku

To, co si z houbové vycházky přinesete domů, je skutečný poklad. Houby jsou málo kalorická potravina, která neobsahuje téměř žádný tuk, a tím pádem ani cholesterol. Zato jsou plodnice hub plné zdravých bílkovin, obsahují vlákninu a komplexní sacharidy. Jsou bohaté na vitaminy (hlavně B a D), minerály a antioxidanty, ale přitom mají přirozeně nízký obsah sodíku (soli). To vše dělá z hub zdravou potravinu, která by se měla objevovat na talířích pravidelně.



Hříchy sběračů a kuchařek

Samozřejmě existuje i mnoho způsobů, jak blahodárný efekt houbaření pokazit. Třeba tak, že si na lesní vycházce zapálíte cigaretu. Nebo že hned po skončení houbařské sezóny usednete na gauč a do příštího července z něj nevstanete. Abyste udrželi sebe a své srdce ve formě, dodržujte procházkovou tradici po celý rok.



A co se kuchyňské úpravy plodů lesa týká, ať vás ani nenapadne smažit houby na oleji. Přirovnání „saje jako houba“ vám jistě napoví, co se s nezdravým, přepáleným olejem v pánvičce stane. A zdravé, vyvážené složení houbové pochoutky je pryč. Ani omáčky a polévky se smetanou nejsou ideální. Snažte se upravit houby dietně – použijte je do zeleninové bramboračky, pod libové maso s vařenou rýží nebo je podávejte třeba jen tak podušené na kmíně.





Zdroj: Srdce v kondici.cz