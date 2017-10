Halloween aneb Strašidlení v Galerii Harfa

Kulturně - kulturní očko

26.10.2017

Po roce se v galerii harfa opět sejdou strašidla a duchové. V úterý 31. října tu v rámci oslavy halloweenu proběhne oblíbené strašidlení, které dětem nabídne odpoledne plné tvořivosti, zábavy a taky trochu dobrodružství. Vstup na akci je zdarma.

Halloween s typickým vydlabáváním dýně je americký svátek, který si však svou oblibu v posledních letech získává i u nás. Stále více lidí si poslední říjnový den tento tajemný den plný duchů a strašidel připomíná. Ani Galerie Harfa není výjimkou. Pro své návštěvníky si připravila odpoledne se soutěžní stezkou, vyřezáváním dýní, malováním děsivých masek, soutěžemi i dětskou diskotékou. O zábavu bude rozhodně postaráno a navíc na všechny malé návštěvníky čekají drobné dárečky.



Program odstartuje v 16 hodin a potrvá až do 19 hodin. Děti si po vyzvednutí „strašidelného pasu“ vydají po soutěžní stezce vedoucí po obchodech Galerie Harfa a budou v nich plnit nejrůznější úkoly. Sto nejrychlejších získá zdarma dýni „jack-o’-lantern“, kterou si na místě rovnou mohou vydlabat. Součástí programu dále bude malování masek, dětská diskotéka s ostatními duchy a maskami, nebo focení se strašidly na památku. Na všechny děti, které do Galerie Harfa dorazí v kostýmu, čeká sladké překvapení.



Halloween se každoročně slaví 31. října. Tento svátek vznikl v Irsku a populární je především v anglicky mluvících zemích. Jde o oslavu „předvečeru všech svatých“, kdy se děti oblékají do kostýmů a se slovy „Trick or treat – koledu, nebo vám něco provedu“ chodí koledovat o sladkosti. Součástí této tradice je dlabání dýně, které má připomenout všechny zemřelé a chránit před zlými skřítky.





Zdroj: tz, redakčně upraveno