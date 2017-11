Gucci přestane s jarní kolekcí 2018 používat pravou kožešinu

03.11.2017

Od jarní a letní kolekce 2018 bude módní společnosti Gucci bez kožešin. 11. října to oznámil předseda a výkonný ředitel Marko Bizzarri. Gucci například přestane používat klokaní kožešinu na trepky Gucci Princetown, a nahradí ji ovčí vlnou. Organizace na ochranu zvířat Humane Society of the United States (HSUS) a italská LAV, spolu s Aliancí za módu bez kožešin to uvítaly s radostí. Informuje o tom Svoboda zvířat.