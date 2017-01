Festival LA PELÍCULA má letos v hledáčku Valencii

Kulturně - nej v kině

12.01.2017

Jedinečný vhled do španělské kultury prostřednictvím filmového plátna nabídne v polovině února 2017 podvanácté festival La Película. Oblíbená filmová přehlídka opět představí nejaktuálnější počiny španělské kinematografie i výjimečné snímky z filmové historie. Chybět nebudou ani nejvýraznější filmy iberoamerických zemí.

Od 14. do 19. února bude španělština znít z plátna pražského kina Světozor, mezi 16. a 19. únorem ovládne také brněnské kino Scala, od 21. do 23. února se přesune do ostravského Minikina a od 22. do 24. února se výběr snímků představí v hradeckém Bio Central.



Diváci se mohou těšit například na napínavý scifi thriller o konci světa KONEC (Fin), satirickou NOEMOVU ARCHU (El Arca de Noé) nebo drama MATKA (La madre), které bylo s úspěchem uvedeno mimo jiné na festivalu v Cannes. Chybět nebudou ani dokumenty, za pozornost stojí například dokument ORSON WEST o méně známém projektu slavného Orsona Wellese.



Jedna z letošních programových linií bude tentokrát věnována Valencii. „Program je sestaven tak, aby ukázal, jak rozmanitá je kinematografická tvorba v různých částech Španělska. V minulém roce jsme podobně s úspěchem představili Baskicko a baskickou kinematografii. Letos se zaměřujeme na Valencii, což je třetí největší metropolitní oblast Španělska,“ vysvětluje dramaturg festivalu David Čeněk.



Kompletní program bude zveřejněn v průběhu ledna m.j. i na www.lapelicula.cz



Stejně jako v předchozích letech nabídnou organizátoři návštěvníkům festivalu ucelený pohled na španělskou a španělsky mluvenou kinematografii od divácky úspěšných velkofilmů přes odbornou kritikou oceňované snímky až po dokumenty reflektující aktuální témata. Vedle filmových novinek z Pyrenejského poloostrova nebudou chybět ani aktuální snímky ze zemí Latinské Ameriky.





Zdroj: tz