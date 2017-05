Dračí lodě na Vltavě již podvacáté!

Po domácku - před humny za humny

12.05.2017

Hledáte zajímavý program na druhý květnový víkend? Zavítejte do pražských Žlutých lázní a o zábavu máte postaráno! V termínu 13. a 14. května 2017 se tu koná jubilejní 20. ročník Pražského festivalu dračích lodí a zároveň 2. ročník závodu Stand Up Paddle. Přijďte se podívat, jak si závodníci s netradičními plavidly poradí.

Oficiální zahájení festivalu se slavnostním ceremoniálem probouzení draka je po prvním závodním bloku v sobotu kolem 12 hodiny. Zajímavý program si nenechají ujít ani známé osobnosti, které svými sportovními výkony podpoří dobrou věc.



Pražský festival dračích lodí je nejstarším závodem svého druhu na našem území.

V letošním roce oslaví kulaté dvacáté narozeniny. Do akce se zapojí sportovní, amatérské i firemní posádky na standardních i malých lodích. Závodit se bude na trase o délce 2 km nebo ve 200metrovém sprintu. Nezapomnělo se ani na závod pro děti a mládež ve spolupráci s organizací Múzy dětem.



Pro začínající amatérské týmy je připravena speciální ROTARY DRAGON BOAT CHARITY CHALLENGE. Jak název napovídá, má tento závod na 200 metrů charitativní podtext. Uskuteční se v sobotu 13.5.2017 dopoledne a všechny v něm závodící posádky přispějí na charitu. V loňském roce činil výtěžek bezmála půl miliónu korun. Pořadatelé věří, že tuto částku letos dokážou překonat. V závodě se předvedou i posádky dětí z dětských domovů, jejichž VIP patrony se stanou známé osobnosti. Těšit se můžete na Ljubu Krbovou (pětinásobnou vítěznou bubenici dětské závodní lodi), Davida Novotného, Simonu Vrbickou, Lucii Juřičkovou, Martina Zahálku a další. Připraven bude bohatý doprovodný program se zábavnými aktivitami pro děti.



Sobotní odpoledne a nedělní dopoledne pak bude probíhat ve znamení vrcholového sportu. Akce je součástí Národního poháru dračích lodí, a tak se můžeme těšit na top posádky z Čech a Moravy. Do klání se zapojí také mezinárodní týmy ze Slovenska, Německa, Rakouska, a dokonce i z daleké Číny.



Součástí festivalového programu bude již podruhé paddleboardový závod Prague SUP Race. Závod je součástí Českého poháru SUP a zároveň i kvalifikací na letošní MS v Dánsku v kategorii Elite na maratónské trati. Ve Žlutých lázních se však do závodění mohou zapojit i příchozí. Je pro ně připravena kategorie Hobby na poloviční trati 5 kilometrů.



Díky spolupráci s městskou částí Praha 4 si na místě také můžete vypůjčit boardy a pod dohledem zkušených instruktorů si pádlování po Vltavě vyzkoušet. Další specialitou bude jízda na megaboardech pro 6-8 osob. V loňském roce si jí mimo jiné vyzkoušela olympijská vítězka ve snowboardcrossu Eva Samková nebo skicrossař Tomáš Kraus. Nenechte si tuto výjimečnou příležitost ujít!





