Dostali jste nepovedené dárky? Pošlete je dál!

10.01.2017

Vždycky pod stromečkem nějaký je. Ten balíček, který vás děsí a vůbec se vám po něm nechce sáhnout. Už totiž tušíte (a většinou neomylně), že jste právě obdrželi další nepotřebnou věc. Všeho se však lze elegantně zbavit. Ale napřed za dar zdvořile poděkujte…

Mnoho lidí každoročně řeší, co dělat s věcmi, jejichž koupě se opravdu nepovedla. Pokud patříte k těm, kterým se i přes ošklivost darů příčí odhodit je do popelnice, možná uvítáte následující tipy.



Věnujte. Nepotřebné předměty lze dát na dobročinné účely. Když s nimi zajdete třeba do domova důchodců, můžete udělat velkou radost. Měli byste ale dobře vybírat – dárky jako koloběžka nebo zelená barva na vlasy mezi seniory asi velký ohlas mít nebudou.

Recyklujte. Ne, není řeč o tříděném odpadu, dejte nepovedené dary někomu jinému. Ale pozor, příjemce by se s původním dárcem raději neměl znát.

Prodávejte. Nabízet lze nechtěné zboží třeba na sociální síti nebo v internetovém bazaru. Myslete na tuto možnost ale dříve, než odstraníte obal a cedulky.

Vracejte. Dostali jste dárek i s paragonem? Pak ho můžete vrátit do obchodu a získat zpět plnou cenu. Navíc odpadne strach z prozrazení, dárce s touto možností zřejmě počítal. Věci by měly mít originální obaly a visačky, nepoužívejte je, neperte a nepoškoďte.

Vyměňujte. Nepovedené dary nedostáváte jen vy. Svolejte povánoční večírek a uspořádejte bazar. Nebo dejte všechny „zbytečnosti a omyly“ do pytle, a kdo si co vytáhne, to si odnese. Zde však hrozí, že si vylosujete stejně hroznou, ne-li otřesnější věc. A otázka „kam s ním?“ pak bude na programu dne i nadále.



V mezích slušnosti

I když se vám chce občas po rozbalení nechtěného dárku smát nebo zuřit, pokuste se udržet své emoce pod kontrolou. Nepřehánějte to s předstíráním nadšení. Jásání a poskakování nad balíčkem vyšívaných kapesníků nikoho nepřesvědčí. Stačí říct: „To je milé, děkuju ti!“ Když se s dárcem loučíte, nezapomeňte za věc znovu zdvořile poděkovat. Moc se nešiřte o tom, že se vám dárek nelíbí. Nikdy nevíte, kdy to nějaký dobrák poběží dárci žalovat. A jestli neradi něco předstíráte, můžete být slušně upřímní. Předem ale raději zauvažujte nad tím, jaká asi bude následná reakce.





Zdroj: Ereska aktivně.cz