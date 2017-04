Doplňky stravy s omega-3 – jakou kvalitu lze očekávat?

Zdravě - zdravě a pohodlně

12.04.2017

Ve stravě Středoevropanů nebývá mnoho mořských ryb, které jsou přirozeným zdrojem omega-3 nenasycených mastných kyselin. Na řadu proto nezřídka přicházejí doplňky stravy s rybím olejem. Spotřebitelský časopis dTest nechal v laboratoři otestovat 32 vzorků těchto produktů. Ani jeden neobsahoval kontaminující látky, výrobci dodržují i doporučené dávkování. Většinou.

„Chtěli jsme se v první řadě přesvědčit, zdali tyto výrobky obsahují účinné látky v míře, kterou slibují. Vzorky jsme podrobili testu na obsah konkrétních omega-3 mastných kyselin, měřili jsme vitamín D a zjišťovali kontaminaci rtutí, která se v rybách může nacházet,” říká Hana Hoffmannová, šéfredaktorka časopisu dTest.



Základem testu bylo porovnání výrobků podle obsahu zjištěných omega-3 mastných kyselin mezi sebou. dTest hodnotil jak koncentrace omega-3 v oleji, tak celkové množství těchto kyselin v maximální denní dávce, kterou doporučuje sám výrobce. „Rozdíly v koncentraci byly poměrně významné. Nejvíce nenasycených mastných kyselin omega-3 ve 100 gramech oleje obsahovaly MedPharma Omega 3 rybí olej a Farmax MaxiCor. Nejúspornější jsou pak výrobci tobolek TrecNutrition Omega 3-6-9 a oleje Equazen Eye Q,“ uvádí Hoffmannová.



Kvalita oleje je jedna věc, zajištění jeho kvantity druhá. Jak se výrobci popasovali s maximálním doporučeným dávkováním? Většinou velmi dobře. Předepsané maximální denní dávky omega-3, které lze vyčíst z obalů, sahají v drtivé většině bohatě nad 500 mg. Informace o množství nenasycených mastných kyselin je údaj, který se každý spotřebitel dočte na krabičce. V tomto lze výrobcům potravinových doplňků s omega-3 důvěřovat. „Někteří jsou v tomto ohledu ke spotřebitelům dokonce velmi štědří a účinných látek přidávají do výrobku výrazně více, než uvádějí. Nedostatečně jsme hodnotili jenom jeden výrobek – Pharma Nord Bioaktivní Marin Plus, kterému neseděly počty až o 25 %, což nemohla napravit ani započtená nejistota měření,“ ozřejmuje Hana Hoffmannová.



Vitamín D obsahovalo pět z testovaných výrobků. Ve třech případech šlo o oleje a kapsle s jeho přirozeným výskytem (Möllers, Fagron a Biotter), ve dvou pak o obohacené výrobky, do kterých výrobci vitamín přidali (kapsle Nutrend a olej Lysi). „U všech jsme nechali obsah vitamínu D změřit a zahrnuli jej do celkového hodnocení. Na základě zjištěného množství jsme udělovali pouze velmi dobré a dobré známky,” vysvětluje Hoffmannová a dodává: „U žádného z výrobků bychom navíc při požití doporučené denní dávky nepřesáhli denní optimum déčka.“



V rybím mase se mohou vyskytovat kontaminující látky, například těžké kovy, z nichž nejvíce skloňovaným bývá v souvislosti s mořskými rybami rtuť. Její množství bylo u všech testovaných produktů tak malé, že jej nešlo změřit.



Zdroj: tz dTest.cz