Do šlapek! Natáčení nového českého filmu Bajkeři začíná

Kulturně - nej v kině

25.05.2017

Letní komedie Bajkeři podle scénáře dnes jednoho z nejvyhledávanějších autorů, Petra Kolečka posadí na kola trojici mladých českých herců – Adama Mišíka, Jana Komínka a Vojtu Machutu. A spolu s nimi Hanu Vagnerovou, Celeste Buckingham, Pavla Nečase, Tomáš Matonohu, Václava Postráneckého nebo Michala Suchánka.

Natáčení "Bajkerů" začne koncem května v Praze, točit se bude celý červen v půvabném přírodním prostředí v okolí Telče ale i České Kanady. Režírovat bude debutující Martin Kopp, doposud režisér seriálů Ulice, Vinaři, Ohnivý kuře, ale také spolutvůrce kultovního fotbalového Vyšehradu.



Video ze zkoušek a cyklistického tréninku hlavních představitelů zde.



Bajkeři slibují být rozvernou letní komedií ve stylu Snowboaďáků a Rafťáků. Nevlastní bratři Jakub a David společně s kamarádem Sašou tráví většinu času ve světě sociálních sítí. Vztahy pro ně představují chaty s virtuálními dívkami, které nikdy neviděli, obživu falešná módní show, v níž se předstírá něco, co není a největší životní problém pak vybitý mobil nebo nefunkční wifi. Na nátlak rodičů jsou donuceni vydat se pod vedením Davidovy půvabné „macechy“ Terezy na dvousetkilometrový cyklovýlet.



S překvapením zjišťují, že tam venku je skutečný svět, v němž život znamená víc, než status na facebooku, opravdové dívky vypadají poněkud lépe, než kreslené akční hrdinky virtuálních her a k lásce patří také sex. Srážka se životem sice nese jistá úskalí, ale s humorem, tentokráte „Kolečkovsky“ ironickým, se dá zvládnout nejen výšlap do strmého kopce, stavba stanu, chybějící elektrická zásuvka, ale také sok v lásce.



V hlavních rolích se představí trio mladých herců – hvězda televizní show Tvoje tvář má známý hlas Adam Mišík, Jan Komínek, který má za sebou vedle úloh v televizních seriálech Ulice, Znamení koně nebo Svatby v Benátkách i hlavní roli v pohádce Pravý rytíř, a Vojtěch Machuta, který si zahrál v seriálech Gympl s (r)učením omezeným nebo Vinaři. Na dívčí sedla zasednou populární zpěvačka Celeste Buckingham, herečky Julie Šurková a Štěpánka Fingerhutová, kterou můžeme znát z komedie Dvojníci, nebo exotická zpěvačka a tanečnice Esther Lubadika, která zaujala v jedné z řad soutěže Česko Slovensko má talent.



V rolích rodičů a jejich partnerů uvidíme Hanu Vagnerovou, Pavla Nečase, Tomáše Matonohu, Vandu Hybnerovou, Michala Suchánka nebo Václava Postráneckého. Komedie s muzikou Jana P. Muchowa slibuje i duet Mišík/Buckingham a také jedno hudební překvapení. Producentem filmu je Tomáš Vican, který stál za „vinařskými“ veselohrami Bobule, dramatem Lidice nebo televizním seriálem Vinaři, hlavním partnerem filmu je televize Prima. V kinech si s komedií Bajkeři budete moci prodloužit léto od 19. října, kdy film do kin uvede distribuční společnost Falcon.





Zdroj: tz