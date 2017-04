Dítě na síti. Víte, co vaše dítě na internetu skutečně dělá?

Po domácku - před humny za humny

18.04.2017

Svět internetu, sociálních sítí, her a chytrých zařízení je lákavý, a to zejména pro děti a dospívající. Rodiče často dbají na to, aby naučili děti zásadám správného chování, bezpečnosti při pohybu na ulici, vysvětlí jim rizika bavení se s cizími lidmi nebo sdělování osobních údajů. Přesto však zapomínají na jedno zásadní a alarmující riziko – svět internetu, her a sociálních sítí.

Fakt, že je dítě celý víkend doma řadu rodičů spíše uklidní, nemusí se stresovat s tím, kam jde, s kým se stýká, co bude o víkendu dělat ani obavami, aby se mu venku nic nestalo. Bohužel, zejména pro starší děti a dospívající je mnohdy jejich největší riziko skryto za monitorem jejich notebooku nebo displejem tabletu či chytrého telefonu. Víte opravdu, co vaše dítě na internetu dělá, jaké hraje hry, s kým si píše, jaké skupiny sleduje na sociálních sítí nebo koho obdivuje, případně, co mu nahání strach? Právě zde může být totiž ukryta největší hrozba, která vaše dítě ovlivňuje a ohrožuje. Seznamte se proto se základními pravidly, jak k dítěti přistupovat, čeho si v jeho chování všímat a kdy už být na pozoru.



Rodiče si často nedokážou uvědomit a připustit rizika, která se v interaktivním světě skrývají a která útočí primárně na děti. Je to svým způsobem logické. Většina dnešních rodičů se narodila v době, kdy internet neexistoval, první počítače zabraly celou místnost a notebooky, tablety a mobily byly ódou budoucnosti. A co teprve nějaké sociální sítě a komunikace skrze ně přes polovinu zeměkoule? Nástup těchto technologií a kanálů pak zachycovali postupně, tak jak přicházely, měli čas a prostor je zažít a sžít se s nimi, zvyknout si na ně a rozumově zařadit na správný stupeň v hierarchii hodnot, pochopit, že internet a všechna chytrá zařízení slouží k práci a komunikaci, nikoli jako zdroj zábavy nebo trávení volného času.



U dětí je to však jinak. Děti se narodili do moderní a přetechnizované doby, všechna chytrá zařízení, počítačové hry a sociální sítě je lákají, často bohužel až do té míry, že se jimi nechají naprosto strhnout a ovládnout. A když se do toho přidá následování jejich vzorů, ať už na lokální úrovní, jako je například nějaký školní idol, ke kterému vzhlíží nebo „osobnost“ světa internetu je na malér zaděláno. Nakonec, o tom, jak snadno jsou dospívající ovlivněni a jak málo stačí k tragédii nás v minulých dnech přesvědčil i medializovaný případ hry Modrá velryba.



Je vaše dítě v bezpečí? První alarmující signály

Pokud jste do teď měli pocit, že v okamžiku, kdy se vaše dítě zavře ve svém pokoji s tabletem, mobilem nebo hraje „jen“ počítačovou hru, tak je v bezpečí, je na čase zbystřit. Můžete si být skutečně jisti, že jeho pohyb ve světě internetu a moderních technologií je bezpečný?



Podle odbornice na problematiku dětí v souvislosti s kybekriminalitou a zároveň autorky série knih s názvem „Swich z říše za monitorem“ Lidije Zavoralové, která se přesně na tento alarmující problém snaží upozornit, je zásadní mít dítě vždy na zřetelu.



„V dnešní době není možné dát dítěti notebook nebo tablet a nechat ho s ním o samotě, v domnění, že samo pochopí, jak se ve světě internetu zorientovat a chovat. Ani za zdmi bezpečného bytu nebo domu není uchráněno i před tím nejhorším,“ říká Lidija Zavoralová a pokračuje: „Důležité je s dítětem mluvit o tom, co ho baví, čím žije, jaké nové hry nebo skupiny na sociálních sítích sleduje a které ho oslovují. To vše je pro rodiče zásadní informace, kterou by neměli brát na lehkou váhu a sami by si měli zkusit tyto hry zahrát, najít si skupiny, o nichž dítě mluví. Nestačí si jen najít recenzi na danou hru, protože ta často může být dílem marketingu za účelem zvýšení prodeje,“ dodává odbornice a autorka.



Prvním skutečně alarmujícím signálem může pro rodiče být zásadní změna v chování dítěte. Měli jste doma dítě, které milovalo sport a pobyt venku a najednou jen sedí u počítače, je nevrlé, vzteklé a nervózní? V tomto případě by každému rodiči měla v hlavě zasvítit kontrolka. Samozřejmě, důvodem může být například jen první zklamání v lásce nebo hádka s nejlepším kamarádem, ale často se odpověď skrývá právě za monitorem.

„V dnešní době se můžeme setkat i s dětmi závislými na chytrých zařízeních, sociálních sítích a počítačových hrách. Takové dítě nebo dospívající se nechová jinak než každý jiný závislý, například na alkoholu nebo drogách. Je agresivní, zlé, vzteklé, za svoji „drogu“ dá cokoli, dokáže lhát a klamat rodiče, jen proto, aby mohlo co nejvíce času trávit například hrou, která ho však mezitím plně ovládla,“ vysvětluje Lidija Zavoralová.



Moderní doba postupuje, technologická společnost jde stále dále, což dává ve velkém prostor právě šíření kyberkriminality, ať už to jsou hackerské útoky, nebo dokonce i hry a aplikace útočí na zdraví a život. A jejich snadným cílem jsou právě děti a dospívající, kteří často i s minimálním nátlakem udělají cokoli.



Desatero pro rodiče

Lidija Zavoralová zároveň na základě svých letitých zkušeností z oblasti IT, které může propojit a porovnat se svojí rolí matky, připravila Desatero pro všechny rodiče. Desatero, které jim dává jasný návod, jak na děti a chytrá zařízení, kde jsou meze a hranice a jak se chovat, aby je dítě respektovalo, naslouchalo jim a stále je dokázalo uznávat. Desatero by se mělo stát dokonalou příručkou každého rodiče, které dokonce může zachránit nejeden vztah dítě-rodič, ale třeba i zdraví…



Telefon, tablet ani počítač nemá dítěti nahrazovat tradiční hraní

Veďte dítě k tomu, že chytrá elektronika slouží ke vzdělávání, práci a komunikaci

Pro nejmenší děti je elektronické zařízení vhodné jako přehrávač vybraných pohádek či vzdělávacích aplikací

Pokud malé dítě používá tablet bez dozoru, přepněte jej do letového režimu

Domluvte se s rodiči kamarádů svých dětí na pravidlech používání těchto elektronických přístrojů při vzájemných návštěvách

Zabezpečte svoje elektronické přístroje složitým heslem

Dítě by nemělo s chytrou elektronikou trávit čas každý den. Dbejte na to, aby doba, kterou u ní stráví byla přiměřena věku, schopnostem a zájmům dítěte. Regulací doby předejdete vzniku závislosti

Chytrá elektronika může vyvolat závislost srovnatelnou se závislostí na drogách či alkoholu

Každou hru, kterou dítěti nahrajete si nejprve zahrajte sami. Recenze her bývají často nástrojem marketingu

Nikdy nepodceňujte problém dítěte, týká-li se internetu, chytré elektroniky nebo sociálních sítí. Co je pro vás banalita může být pro dítě největší tragédií





***



Lidija Zavoralová, odbornice na tématiku dětí a rizik internetového světa a světa chytrých zařízení a sociálních sítí, matka 3 dětí, která má zkušenosti ověřené z praxe, autorka série knih Swich z říše za monitorem, kdy formou pohádek předává dětem a jejich rodičům informace, jak se v této oblasti pohybovat a na co nezapomínat. V knihách zároveň zúročuje své letité pracovní zkušenosti z oblasti IT, které v kombinaci s její rolí matky dávají knihám a radám zakotveným v nich nový rozměr, jsou praktické, pochopitelné, funkční a pro děti dostatečně napínavé, dobrodružné a poučné.





Zdroj: tz, redakční pošta