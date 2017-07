Deset tipů, jak ochránit psa před klíšťaty

Zdravě - zdravě a pohodlně

25.07.2017

Čím dál větší počet majitelů sdílí se svými čtyřnohými parťáky nejen byt, ale často i postel. O to víc je třeba dbát na to, aby zvíře z vycházky nenosilo domů nechtěná a nebezpečná klíšťata. Možností prevence je víc.

Pokud v kožíšku psa najdete nacucané klíště, měli byste ho co nejrychleji odstranit. Když ho tam necháte příliš dlouho nebo nedostanete parazita ven celého, může zvířeti způsobit závažná onemocnění. Navíc klíště v domácnosti ohrožuje i lidi – nebezpečné jsou zvláště nemoci, jako jsou borelióza a klíšťová encefalitida.



Preventivní desítka

Mazlíčka je naštěstí možné během sezony před klíšťaty chránit. Nabízíme několik tipů, jak na to.



Spot-on. Jedná se o roztok, který se kape na kůži. Nejčastěji se aplikuje pomocí pipety na místo mezi lopatkami. Zakoupíte ho v lékárně, v chovatelských potřebách nebo u veterináře. Spot-on představuje velmi efektivní způsob, jak nejen klíšťatům, ale i blechám nedat šanci. Účinnost trvá zhruba jeden měsíc po aplikaci. Vždy si přečtěte návod a v případě nejasností kontaktujte veterináře.



Tablety do tlamy. Jedná se o pilulky, které se pejskovi dávají jedenkrát za měsíc. Dokážou zabíjet jak klíšťata, tak blechy ve všech vývojových stadiích. Na rozdíl od spot-on přípravků nemusíte mít starost, že se do kontaktu s chemikálií dostanou malé děti při hlazení psa.



Antiparazitní šampony. V chovatelských potřebách seženete speciální šampony určené k odpuzování klíšťat a blech. Obsahují složky, které těmto parazitům nevoní nebo je přímo zabíjejí. Jedná se o levnou metodu, která ale pokaždé nefunguje na 100 %. Účinek trvá kratší dobu a ne každému zvířeti se časté koupání ve vaně zamlouvá.



Speciální koncentrát. Jde o silně koncentrovanou tekutinu (obvykle obsahuje pyrethrin), která se musí ředit vodou. Následně se aplikuje na srst zvířete pomocí houbičky nebo se mu vylije na hřbet. Přípravek se už dále neoplachuje, srst se nechá uschnout. Toto řešení není vhodné pro štěňata, březí nebo kojící fenky.



Antiparazitní obojky. Představují jednu z nejoblíbenějších a nejúčinnějších možností ochrany. Na trhu jsou k dostání produkty různé kvality, na chemické i čistě přírodní bázi. Nehleďte na cenu, vsaďte na kvalitu. Při nasazování obojku se ujistěte, že má pes dostatek prostoru kolem krku (pod obojek by se měly vejít 2 prsty) a nikde ho to neškrtí. Ustřihněte přebytečnou délku obojku, zabráníte tak tomu, aby ji pes žvýkal. Dávejte pozor na příznaky nepohodlí (např. nadměrné škrábání), to může poukázat na možnou alergickou reakci.



Pudry. To jsou další prostředky, jak odpudit nebo zabít klíšťata. Při aplikaci je nutné pečlivě dodržovat návod. Tento velmi jemný prášek může dráždit sliznice a při vdechnutí i dýchací cesty. Nikdy nenanášejte pudr blízko očí zvířete.



Spreje. Doporučuje se je kombinovat se šampony. Antiparazitním sprejem můžete vystříkat také pelíšek svého chlupáče.



Péče o zahradu a trávník. Udržujte vše na zahradě krátce zastřižené. Klíšťata se často nacházejí ve vysoké trávě a neudržovaných křovinách. V zahradnických potřebách sice seženete i speciální granule, které rozhozením po trávníku ničí parazity a škůdce, ale některé z těchto prostředků bývají pro zvířata i pro člověka jedovaté.



Důkladná prohlídka. Po každém návratu z venčení zvíře pečlivě prohlédněte. Kontrolujte hlavně oblasti kolem uší, krku a podpaží.



Kratší venčení. Nenechávejte běhat psa v přírodě delší dobu, zvláště ve vysoké trávě nebo v lese. Tam číhají klíšťata nejčastěji. S délkou pobytu venku roste i riziko přisátí tohoto parazita.







Zdroj: Klíšťová encefalitida.cz