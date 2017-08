Deset jednoduchých způsobů, jak vyřešit zarůstající nehet

Zdravě - zdravě a pohodlně

09.08.2017

Je-li zarůstající nehet bez infekce (zánětu), můžete vyzkoušet některá z následujících doporučení:

Deset tipů na domácí samoléčbu

Ponořte bolavý prst několikrát denně na 15 minut do teplé slané vodní lázně. Slaná koupel zmírní bolest a otok v oblasti zarostlého nehtu. Po každém namočení nohu pořádně osušte.

Udržujte nohu suchou, s výjimkou slaných koupelí.

Užívejte volně prodejné léky proti bolesti (obsahují např. paracetamol nebo ibuprofen).

Jemně vytáhněte kůži pryč od nehtu pomocí malého pilníku na nehty, dřevěné špachtličky nebo jiného tupého nástroje, který nepoškodí prst.

Vložte kousek čisté navlhčené bavlny mezi zarostlý nehet a kůži. Tak oddělíte nehet od kůže a poskytnete jí trochu úlevy. Bavlnu můžete namočit do vody nebo antiseptického prostředku.

Natřete prst dezinfekční mastí, která sníží riziko vzniku infekce.

Zakryjte bolavý prst bandáží, abyste mu poskytli zpevnění a ochranu.

Noste boty, které netlačí na prsty. Boty vyrobené z měkkých tkanin a se širokou špičkou jsou dobrou volbou. Kdykoli je to možné, obouvejte sandály.

Často a pečlivě kontrolujte, jestli se v okolí nehtu neobjevila infekce. Všímejte si příznaků, jako jsou zarudnutí, zvýšená bolestivost, otok a vytékání hnisu.

Navštivte podiatra (lékař, který léčí potíže v oblasti chodidel a nohou), jestliže zpozorujete příznaky zánětu nebo když se problémy se zarůstajícím nehtem vracejí. K vyřešení obvykle stačí drobný chirurgický výkon.



Jak zabránit tomu, aby se nehty křivily a bolestivě zarůstaly do kůže? Odborníci doporučují především nošení vhodné obuvi. To je taková, která nestlačuje prsty na nohou. Důležité je i správné stříhání nehtů. Dobré je zastřihávat nehty dorovna a nepříliš krátce.





