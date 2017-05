Czech Film Center a české filmy v Cannes 2017

Kulturně - nej v kině

18.05.2017

Včera odstartovala ve francouzském přímořském letovisku největší filmová událost roku - Mezinárodní filmový festival v Cannes (17. -28. 5. 2017). V oficiálním programu a dalších důležitých sekcích budou opět zastoupeni i čeští tvůrci, letos především formou koprodukcí.

Český film a filmový průmysl na největším filmovém trhu reprezentuje Czech Film Center a Czech Film Commission, které jsou od letošního roku součástí Státního fondu kinematografie, a česko-slovenský pavilon.



Dva filmy s českou účastí jsou zařazeny do prestižních soutěžních sekcí: celovečerní snímek Out (režie György Kristóf, natočený ve slovensko-maďarsko-české koprodukci) byl vybrán do sekce Un Certain Regard, krátkometrážní Atlantida, 2003 (režie Michal Blaško, slovensko-česká koprodukce) bude uvedena v sekci studentských filmů Cinéfondation. Další čtyři snímky se budou promítat na filmovém trhu Marché du Film, kde bude v rámci DocCorner k vidění on-line také kolekce českých dokumentů.

Dalším úspěchem je zařazení producentky Pavly Janouškové Kubečkové do programu pro slibné filmové producenty Producers on the Move, který v Cannes pořádá mezinárodní organizace European Film Promotion. Ke slovu se dostane i čeká animace – v rámci akce Annecy Goes to Cannes bude filmovým profesionálům prezentován připravovaný projekt podle knihy Ivy Procházkové Myši patří do nebe.



Česko-slovenský pavilon a činnost Czech Film Center

Oficiálním reprezentantem české kinematografie na festivalu a na filmovém trhu Marché du Film je Czech Film Center, jehož zástupci budou po celou dobu k dispozici zahraničním i českým filmovým profesionálům na česko-slovenském pavilonu. Pavilon poskytuje funkční prostředí pro schůzky, nabízí možnost uspořádání prezentací či networkingových setkání. CFC zde pravidelně v průběhu festivalu pořádá různé akce, většinu ve spolupráci s dalšími českými či zahraničními subjekty, a poskytuje zázemí všem českým a slovenským návštěvníkům. Účast v Cannes umožňuje prezentovat českou kinematografii a filmový průmysl na nejvyšší celosvětové úrovni a potvrdit, že Česká republika dlouhodobě na mapu filmového svět patří.



Letošní ročník festivalu má pro Českou republiku ještě jeden speciální aspekt - poprvé od roku 2004 bude česká účast v Cannes podpořena návštěvou ministra kultury. Třináct let po Pavlu Dostálovi přijede na canneský festival ministr kultury Daniel Herman.





Zdroj: tz