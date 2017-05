Cukr krade dětem živiny. Kolik sladkostí už je příliš?

Zdravě - zdravě a pohodlně

17.05.2017

Zakázat dětem sladkosti je jednoduše nemožné. Omezit je, to je naopak nezbytné. Proč nadbytek cukru škodí a kolik je příliš mnoho?

Děti milují sladké. Ještě mnohem více než my dospělí. Nelze se jim divit – cukr, to je téměř čistá energie a té rostoucí děti potřebují pro svůj vývoj víc než dost. Žádný bonbon tak jejich mlsným jazýčkům neunikne… Pokud nezasáhne rodič, který řekne: „Stop.“



Šest lžiček denně

Děti pro zdravý růst potřebují nejen energii, ale i dostatek bílkovin, vitaminů a minerálů. Ty jim jednoduchý cukr neposkytne, a proto na něj v dětské stravě nezbývá mnoho místa. Dítě, které pokryje svůj příjem energie čokoládou, už nemá potřebu jíst mléčné výrobky ani zeleninu – a v tu chvíli začíná cukr ohrožovat jeho zdraví. Mezi následky, které si děti s sebou odnášejí do dospělosti, mohou být křehké a lámavé kosti, obezita i špatný cholesterol.



Největší vrásky by nám měl dělat přidaný cukr. Tedy ne ten, který přirozeně najdeme v jablku nebo těstovinách, ale cukr průmyslově přidávaný do potravin.

Děti mladší 2 let by podle posledních doporučení neměly dostávat žádný přidaný cukr.

Děti mezi 2 a 18 lety by neměly sníst více než 6 čajových lžiček přidaného cukru denně.

Šest lžiček cukru je totéž jako 25 gramů nebo jako 100 kilokalorií (kcal) energie.



To je méně, než by se mohlo zdát – odpovídá to třeba 250 mililitrům koly nebo necelé čokoládové tyčince. Dnešní děti snědí cukru minimálně třikrát tolik.



Prázdné kalorie nesvědčí ani vám

Když ale oněch pomyslných šest lžiček využijete správně, může vám přidaný cukr posloužit jako užitečný pomocník ve zdravé výživě dětí. Dokáže totiž zlepšit chuť potravin, které jsou bohaté na živiny. Dítě si s chutí dá slazené cereálie nebo ochucené mléko a jogurt. Naopak mezi typické „prázdné“ potraviny, které byste dítěti měli dopřát jen výjimečně, patří:

limonády,

tvrdé i měkké bonbony,

čokoládové tyčinky,

sušenky.



U všech slazených potravin je především třeba hlídat množství. Začněte číst tabulky nutričních hodnot a pro výpočet správné porce se neostýchejte použít kuchyňskou váhu. Zpočátku to může být časově náročné, ale rychle se naučíte porce odhadovat. Nově získané znalosti vám pak pomohou lépe krmit nejen své děti, ale i sebe. Možná vás to překvapí, ale doporučený příjem cukru pro dospělé se od hodnot pro děti téměř neliší.





Zdroj: Srdce v kondici.cz