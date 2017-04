Co s vejci? Máme pro vás inspirující recepty

Zdravě - zdravě a pohodlně

12.04.2017

Kdy jindy se hodí nápadité recepty s vejci než o Velikonocích, kdy nám skoro lezou ušima? Nicméně bychom na ně neměli zapomínat ani v průběhu roku. Obsahují totiž kvalitní bílkoviny, téměř všechny vitamíny, mnoho minerálů a také tolik prospěšné antioxidanty. S výběrem vajec vám pomohou značky kvality potravin - např. Klasa, „biozebra“ apod. – které zaručují jejich kvalitu.

Co tedy s vejci můžete připravit za dobroty? Inspirujte se lahodnými, výživnými, jednoduchými a cenově dostupnými recepty.



FARMÁŘSKÝ SALÁT SE ZTRACENÝM VEJCEM

INGREDIENCE NA ZTRACENÉ VEJCE:

1 vejce

3 lžíce octa



INGREDIENCE NA SALÁT:

250 g menších brambor

1 červené cibule

hrst polníčku

hrst čerstvého špenátu

40 g slaniny

snítka kopru

sůl, pepř



INGREDIENCE NA ZÁLIVKU:

6 lžic olivového oleje

1 lžička hrubozrnné hořčice

1 lžička medu

1 lžíce citronové šťávy

sůl, pepř

lžíce nasekaného kopru



POSTUP:

Připravte si zálivku vyšleháním všech uvedených ingrediencí.

Brambory uvařte i se slupkou a poté je nechte vychladnout.

Slaninu nasekejte na kostičky a orestujte ji na pánvi do křupava.

Do mísy vložte polníček, špenát, nahrubo nasekaný kopr a na půlkolečka nakrájenou cibuli. Vše promíchejte se zálivkou.

Do salátu vmíchejte slaninu a opatrně i brambory nakrájené na plátky.

Podle chuti můžete salát osolit a opepřit. Poté připravte ztracené vejce.

Do hrnce většího průměru nalijte vodu a nechte ji zahřát tak, aby se v ní objevily bublinky, ale nevařila se.

Do vody přidejte ocet a lžící vodu roztočte, abyste vytvořili vír. Pozor, aby nebyl moc prudký.

Vejce rozklepněte do naběračky nebo hrníčku a opatrně ho vlijte do víru. Čím více ve středu víru bude, tím bude kulatější.

Pokud se vám vejce lehce rozvine, lžící jej můžete zase zavinout.

Vejce vařte asi 4 minuty a poté ho opatrně přeneste do misky se studenou vodou.

Vejce podávejte spolu s hotovým salátem.



ZAPEČENÁ OMELETA SE SÝREM A ZELENINOU

INGREDIENCE:

2 menší brambory

6 vajec

6 cherry rajčátek

1 jarní cibulky

20 g slaniny

4 plátky sýra

hrst baby špenátu

sůl, pepř



POSTUP:

Brambory oloupejte a uvařte, poté je nakrájejte na plátky.

V pánvi (zvolte takovou, kterou můžete vložit i do trouby) orestujte slaninu a krátce nechte opéct i plátky brambor.

Vejce prošlehejte s kolečky jarní cibulky, nadrobno nakrájeným sýrem, špenátem, solí a pepřem.

Vlijte vejce do pánve a poklaďte do nich na poloviny nakrájená rajčátka (řezem nahoru).

Nechte pár minut opékat a potom pánev vložte do horní části trouby předehřáté na 180 °C.

Omeleta je hotová, když je pevná na povrchu a lehce zlatavá.



TIP: podávat můžete se salátkem



DOMÁCÍ ŽLOUTKOVÝ PUDINK

INGREDIENCE:

600 ml 30% smetany

5 žloutků

1 lžíce škrobu

1 vanilkový lusk

3 lžíce cukru

borůvky, maliny nebo jiné oblíbené ovoce



POSTUP:

500 ml smetany nalijte do hrnce

a promíchejte s cukrem.

Vanilkový lusk podélně rozkrojte a vyškrábněte jeho obsah.

Vanilková semínka vložte do hrnce a přidejte i celý lusk.

Za občasného míchání přiveďte téměř k varu a poté odstavte. Vyjměte celý lusk.

Zbylou smetanu vyšlehejte se žloutky a škrobem.

Žloutkovou smetanu postupně zašlehejte do horké směsi v kastrůlku.

Kastrůlek vraťte na sporák a za stálého míchání zahřívejte do zhoustnutí.

Hotový pudink přelijte do misky, ve které ho budete servírovat, a nechte vychladit.

Ozdobte svým oblíbeným ovocem.





VAJEČNÁ POMAZÁNKA

INGREDIENCE:

9 vajec

250 g pomazánkového másla

4 lžíce majonézy

1 jarní cibulka

sůl, pepř



POSTUP:

Vejce uvařte natvrdo a nechte zcela vychladnout.

Vychladlá vejce oloupejte a z poloviny oddělte žloutky.

Žloutky vyšlehejte elektrickým šlehačem s majonézou a pomazánkovým máslem.

Zbylá vejce nakrájejte nadrobno a zamíchejte do vyšlehané směsi.

Na závěr vmíchejte nadrobno nasekanou jarní cibulku, osolte a opepřete podle chuti.

Podávejte na čerstvém chlebu, například s ředkvičkami.



