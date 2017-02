Co je dobré vědět, než se pustíte do výměny oken?

Po domácku - bydlíme

07.02.2017

Okna jsou z energetického hlediska klíčovým prvkem v obálce domu a tepelné ztráty okny jsou (relativně vzhledem k jejich ploše) větší než ztráty skrz obvodové stěny. Okna jsou poměrně komplikovaná součást obálky domu a kvalitní okna jsou i dost drahá. Je to i tím, že na okna klademe velmi protichůdné požadavky.

Zpravidla chceme, aby se okna otvírala, ale v zavřeném stavu musí těsnit. Musí propouštět světlo a sluneční teplo dovnitř, ale současně zamezit úniku tepla ven. Nesmí dovnitř propouštět hluk, ale přitom musí být rozumně lehká a tenká.



Výsledné řešení okna je proto vždy určitým kompromisem. Pokud chceme snížit únik tepla okny, je dobré něco vědět o tom, jak vlastně teplo skrz okna z domu uniká. K úniku tepla okny dochází v zásadě čtyřmi způsoby:



Infiltrace: Je to pronikání vzduchu netěsnostmi mezi křídlem a ostěním (pevným rámem zasazeným do stěny), případně i mezi ostěním a stěnou. Říkáme, že oknem "táhne". Za studeného větrného počasí nebo u nekvalitních či špatně osazených oken může infiltrace představovat největší díl z celkové tepelné ztráty okna.



Konvekce: Jde o pohyb vzduchu okolo skel. To, co tepelně izoluje, není sklo, ale (nepohybující se) tenká vrstva vzduchu v blízkosti skel. V důsledku rozdílu teplot ale vzduch okolo skla začne proudit a přenáší tak teplo.



Vedení: Vzduch je naštěstí poměrně špatný vodič tepla, a proto se tento způsob znatelně projeví jen tam, kde jsou skla blízko u sebe (řekněme méně než 1 cm).



Radiace: Každé zahřáté těleso vyzařuje teplo ve formě dlouhovlnného infračerveného záření (tepelné sálání). Tento přenos tepla jen o málo menší než přenos konvekcí.



Vybíráme nová okna

Pokud vybíráme nová okna nebo vylepšujeme stará a chceme, aby byla maximálně tepelně úsporná, tak jsou důležité tři technické parametry:



U – součinitel prostupu tepla celého okna, který udává, kolik tepla projde 1m2 při rozdílu 1 °C za 1 s.

Obvykle výrobci udávají Uw, což je hodnota pro celé okno i s rámem a Ug, což platí pro samotné zasklení.

V současnosti vyráběná izolační trojskla mají součinitel prostupu tepla Ug v rozmezí přibližně 0,5 až 0,8 W.m-2.K-1



g – tato veličina udává, jaký podíl energie ze slunce projde 1 m2 zasklení. Vyšší hodnota g zasklení znamená, že dovnitř pronikne více slunečního tepla a tedy, ušetříme více energie na vytápění. Běžná izolační trojskla mají g = 0,50 (50 %), izolační dvojskla pak 0,60 (60 %).



iLV - součinitel spárové průvzdušnosti, který vyjadřuje objemový tok vzduchu v m3/s na 1 m délky spár oken a dveří, při tlakovém rozdílu 1 Pa.



Snažíme se, aby hodnota U byla co nejmenší (malý únik tepla) a naopak hodnota g co nejvyšší (větší zisk tepla ze slunce). Bohužel platí, že nižší hodnota U bývá doprovázena i nižší hodnotou g. Průvzdušnost je vlastnost, která udává celkovou „těsnost" okna a hodnota iLV by tedy měla být co nejnižší.





Autor: Karel Murtinger, poradce v oblasti úspor energie.

Zdroj: Ekolist.cz