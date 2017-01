Citlivá kůže vyžaduje šetrnou péči, ne jen občas namazat

Zdravě - zdravě a pohodlně

Citlivá pokožka dokáže potrápit nejen v zimě. Potíže mohou nastat také při použití nového kosmetického přípravku. Jak o citlivou kůži správně pečovat, aby byla zdravá a odolná, a kdy už je třeba navštívit dermatologa?

Má vaše pokožka sklony k vysychání, loupání a snadnému podráždění? Zřejmě patříte do skupiny osob s citlivou kůží. Potíže může způsobovat špatná péče, dráždivé kosmetické přípravky a do jisté míry i dědičnost. Pocit pálení, napjatost a zarudlá místa ale nemusejí souviset jen s citlivou pokožkou – mohou to být i projevy některých kožních onemocnění. Návštěvu specialisty v takovém případě neodkládejte a nečekejte, až se problémy zhorší.



Pokud dermatolog vyloučí kožní nemoci, které se mohou projevovat podobně jako citlivá pokožka, doporučí vám, jak se o kůži správně starat. Důležité je vědět, že netrpíte atopickým ekzémem, zánětem kůže, růžovkou, lupenkou či alergií.



Správná péče o citlivou kůži



Jak správně pečovat o citlivou pokožku?

Předcházejte vysušování a narušení celistvosti kůže. Poškozená pokožka nechrání nervová zakončení v dostatečné míře a způsobuje zvýšenou citlivost.

Zvlhčujte kůži pomocí přípravků obsahujících vazelínu, minerální oleje nebo glycerin, ideálně hned po sprchování.

Chraňte se vhodným oblečením před extrémním počasím, jako je silný vítr, mráz nebo velké horko.

Tělová kosmetika by měla obsahovat co nejméně složek a neměla by být parfemovaná.

Nepoužívejte produkty s alkoholem a retinoidy, oboje způsobuje vysychání pokožky.

Vyhýbejte se voděodolné dekorativní kosmetice, která vyžaduje silnější odličovací prostředky.

Zlikvidujte pleťové i tělové přípravky s prošlým datem spotřeby – mohly se v nich pomnožit škodlivé mikroorganismy.



Opalovací krémy by měly mít minimálně ochranný faktor 30. Nezapomínejte na ně, jakmile budete na slunci déle než 20 minut. Slunce dokáže spálit pokožku i v zimě, zejména na horách, kde se sluneční paprsky odrážejí od sněhu.



Nová kosmetika? Jen po otestování

Chcete si pořídit moderní typ krému či tělového mléka, ale bojíte se, jak na ně vaše citlivá pokožka zareaguje? Držte se těchto základních pravidel:

Po dobu několika dní nanášejte malé množství nové kosmetiky za ucho a nechte ho působit přes noc.

Pokud nebudete pozorovat žádnou reakci, zkuste totéž na pokožce v okolí očí.

Jestli ani na tomto místě kosmetika nevyvolá žádné nepříjemné pocity, jako pálení či svědění, a pokožka nezčervená, můžete nový přípravek začít používat.





Zdroj: U lékaře.cz