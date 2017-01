Cítíte se osamělí? Devět tipů, jak z toho ven

Zdravě - zdravě a pohodlně

11.01.2017

Samota těší jen málokoho a pro chronicky nemocné je zvlášť obtížná. Řešení je možná snazší, než si myslíte.

Máte pocit, že se všichni soustředí na vaši tělesnou schránku, ale o vaše city se nikdo nezajímá? To se bohužel stává, i když je to velká chyba. Lidé s roztroušenou sklerózou (a nejen s ní, pozn.red.) mají omezené možnosti kontaktu s přáteli, také je pro ně složitější najít partnera. Pocit izolace a smutek výrazně snižují kvalitu života a nesvědčí ani procesu léčby.

Řešení existuje!

Překonat tyto pocity není jednoduché. Proto vám pro inspiraci nabízíme několik tipů.

Kupte si zvíře! Dobře zvolený pes je skutečným přítelem i pomocníkem. Asistenční nebo balanční pes navíc může představovat řešení řady dalších problémů. Potěší i jiná zvířata, třeba kočka, papoušek nebo králík.

Svěřte se přátelům. Nezapomněli na vás, ale možná si myslí, že na ně nemáte čas nebo náladu. Zkuste se ozvat!

Jděte mezi lidi. Členem podpůrné skupiny se můžete stát nejen v místě bydliště, ale i na internetu. Zjistíte, že všude kolem vás žijí jedinci se stejnými problémy a že si můžete navzájem pomoci.

Zajímejte se o problémy svých přátel. Co když se vám chtějí věnovat, ale sami jsou na tom ještě hůř?

Požádejte o pomoc psychologa. Pocit osamělosti může být neopodstatněný a konzultace by v takovém případě mohla výrazně pomoci.

Přečtěte si příběh někoho, kdo úspěšně bojuje s roztroušenou sklerózou a všemi těžkostmi, které přináší. Je dobré mít nějaký vzor.

Najděte si partnera. Je to snadnější, než si myslíte. Stačí trocha sebedůvěry a odvaha udělat první krok.

Máte partnera, a přesto se cítíte osamělí? Zkuste navštívit partnerskou poradnu a dát svůj vztah do pořádku.

Dospělé děti už jsou z domu? Kontaktujte je častěji, zvlášť mají-li vlastní rodinu. I když nemůžete zastat hlídání vnoučat, vaše přítomnost pro ně může být velmi cenná.







Zdroj: Ereska aktivně.cz