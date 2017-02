Cestovatelské hity roku 2017

Na cestách - nohy v pralese

06.02.2017

Dali jste si předsevzetí více v letošním roce cestovat, ale klasické dovolenkové destinace vás příliš nelákají? Pak se podívejte na výčet pěti nejzajímavějších zemí roku 2017, které doporučuje také celosvětově uznávaný cestovatelský portál Lonely Planet. Zavítat můžete do Ameriky, Asie, Evropy i vzdáleného Karibiku.

Vůni kávy a příjemné jarní teploty si užijete v Kolumbii

Jihoamerická Kolumbie vás zaujme svojí rozmanitostí. V rozlehlé zemi najdete vše od písečných pláží přes historická města až po vysoké hory. Ve srovnání se Severní a Střední Amerikou zde navíc panují příznivější ceny. Na cestování do Kolumbie je však nutné se včas připravit. „Pokud se turisté nechtějí v zemi zdržet déle než 90 dní, vízum potřebovat nebudou. Předložit však musejí pas s platností minimálně 6 měsíců. Úředník může požadovat také předložení zpáteční letenky nebo prokázání, že má turista dostatek finančních prostředků na pobyt v zemi,“ říká Michal Tůma (Invia).

Turisticky zajímavých míst nabízí Kolumbie celou řadu. Za návštěvu stojí město Medellín, které je považováno za jedno z nejpokrokovějších měst na světě. Absolvovat můžete výlet moderní lanovkou, která vám nabídne výhled na malebné město. Zajímavé též je, že klima je zde celý rok téměř beze změny. Ve městě věčného jara, jak ho místní nazývají, vás tak čekají příjemné teploty okolo 20 °C. Milovníci přírody by pak neměli vynechat návštěvu národního parku Cocuy v západní části země. Ke koloritu Kolumbie neodmyslitelně patří také káva. Tu můžete ochutnat i výhodně nakoupit v oblasti Eje Cafetero, známé jako „kávová osa“, jež leží jen několik hodin na západ od hlavního města Bogota.



Ostrov Dominika vulkanický původ nezapře

V případě, že pro svou dovolenou hledáte exotický ráj, ale přeplněné pláže tradičních destinací vás nelákají, je pro vás malý karibský ostrůvek Dominika ideální volbou. Na rozdíl od jiných karibských ostrovů sem prozatím davy turistů nejezdí, Dominika tak nabídne klid na odpočinek, meditaci, ale i vodní radovánky. Vyhlášená je například pláž Champagne, která je perfektním místem pro šnorchlování. Díky vulkanickému původu zde navíc moře neustále mírně probublává a napovídá, podle jakého nápoje je pláž pojmenována.

Dominika je ale výbornou destinací rovněž pro dobrodruhy a nadšené turisty. Vydat se můžete na procházku deštným pralesem i za poznáním místních vodopádů. Náročnější je pak několikahodinový výstup k jezeru Boiling Lake. To je, stejně jako celý ostrov, vulkanického původu. Celá vodní plocha tak neustále vře, bublá a produkuje množství páry.



Etiopie nadchne dobrodruhy i milovníky historie

Dobrodružství, poznání cizí kultury, ale i potřebný komfort, který od dovolené očekáváte, vám nabídne Etiopie. „Letecké společnosti v roce 2017 posilují spoje do Etiopie, cestování do země je tak mnohem pohodlnější a kratší. Let z Prahy může trvat pouze 12 hodin. Též v rámci země lze pak snadno využít místních krátkých přeletů,“ řekl Michal Tůma. Mezi turisticky nejoblíbenější cíle v zemi patří nejvýše položené africké jezero Tana nebo světoznámé vodopády Modrého Nilu. Milovníky dávné architektury zaujme komplex šesti hradů v Gondaru nebo skalní město Lalibela z 12. století. V etiopských národních parcích, mezi něž patří například parky Omo, Mago nebo Bale Mountains pak můžete pořádat túry nebo se vydat na projížďku mezi slony.



Finsko nabízí vyžití v létě i v zimě

Ani v rámci Evropy však není o cestovatelské zážitky nouze. Za návštěvu stojí například Finsko. V zemi tisíců jezer a rozlehlých lesů najdete více než třicet národních parků. V národním parku Linnansaari můžete například potkat vzácné tuleně, v parku Kolovesi zase uvidíte několik tisíc let staré skalní malby. Za poznáním divoké přírody potom vyrazte do Laponska, v zimě zde můžete pozorovat polární záři nebo jezdit se psím spřežením, v létě zase využít jednu z mnoha turistických cest.

Za návštěvu ale rozhodně stojí i hlavní město Finska – Helsinky. V centru města narazíte na celou řadu zajímavých památek v čele s helsinskou katedrálou a kostelem Temppeliaukio, který je postavený ve skále. K dispozici je hned několik muzeí, prohlédnout si můžete rovněž moderní koncertní dům Finlandia Talo, Finskou operu nebo olympijský stadion, na kterém vyhrál Emil Zátopek hned tři zlaté medaile. Skvostem Helsinek je poté pevnost Suomenlinna, jedna z největších mořských pevností na světě, která je zapsaná na seznamu UNESCO.



Omán získává na popularitě

Omán se už v loňské dovolenkové sezóně stal jedním z nových hitů tuzemských cestovních kanceláří. Přesto se ale nemusíte bát, že se zde budete mačkat v davech turistů. Naopak, Omán vás ve srovnání s arabským gigantem, Spojenými arabskými emiráty, nadchne svou skromností. Přesto ovšem nabízí vše potřebné pro plnohodnotnou dovolenou. Navštívit tak můžete vyhlášené trhy s kořením, parfémy a šperky nebo ochutnat čerstvé datle, masové speciality či oblíbené velbloudí mléko. V Ománu najdete i celou řadu vzácných historických památek, z nichž některé figurují na seznamu UNESCO. Za návštěvu stojí například archeologická místa Bat, Al-Khutm, Al-Ayn nebo pevnost Bahla. Vše doplňuje řada malebných oáz, hory tyčící se nad pobřežím a čisté písečné pláže.





