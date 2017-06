Česnek odpuzuje klíšťata! Ukázal to unikátní výzkum

Zdravě - zdravě a pohodlně

21.06.2017

Bojíte se klíšťat, ale chemické repelenty jsou vám nepříjemné? Jezte více česneku! Pohybujete-li se často v přírodě, dopřejte si pár stroužků každý den. Může vás to ochránit před nebezpečnými parazity stejně jako kdysi švédské vojáky.

Strach o zdraví námořníků

Psal se rok 1998 a v lesích jihovýchodního Švédska probíhal výcvik námořnictva. Vojáci trávili dlouhé hodiny běháním a plížením se v přírodě. Množství klíšťat, která si z výcviku každý den přinášeli, bylo obrovské a vedlo k obavám o jejich zdraví. Proti klíšťové encefalitidě se lze bránit očkováním, ovšem tato prevence v případě lymeské boreliózy neexistuje.



Dobrý nápad

V prestižním lékařském časopise zrovna v té době vyšla zajímavá studie. Poukazovala na fakt, že různé tělesné pachy mají vliv na to, jak velkou na nás má hmyz „chuť“. Švédské vědce ve spolupráci s vojáky proto napadlo zkusit bojovat proti klíšťatům česnekem. Žádná chemie, žádné drahé léky, ale přírodní potravina a výzkum stačily k učinění nesmírně zajímavého objevu.



Tajemné kapsle

Stovka vojáků byla rozdělena na dvě skupiny. Polovina několik týdnů pojídala kapsle s výtažkem z česneku, druhá polovina stejně vypadající tobolky, ale bez česneku. Vojáci každý den zapisovali, kolik chytili klíšťat. Žádný z nich netušil, zda užívá účinné kapsle, nebo placebo. To věděli jen vědci. Po krátké pauze, která byla potřeba, aby se česnek vyplavil z organismu, se skupiny na dalších několik týdnů vyměnily. Po celou dobu vojáci nosili stejné uniformy, jedli totožné jídlo, běhali ve stejných lesích – zkrátka se nelišili naprosto ničím, co by mohlo výsledky pokusu zkreslit.



Zabírá to!

Výzkum ukázal, že konzumace česneku měla, co se ochrany před klíšťaty týká, jednoznačně kladné účinky. Pokud se tedy často pohybujete v přírodě, můžete tuto metodu vyzkoušet nebo zkombinovat s používáním repelentů. Aktivní obrana je zvláště v případě boreliózy stále nutností. Očkování proti klíšťové encefalitidě je však už jistotou.





Zdroj: Klíšťová encefalitida.cz