Češi preferují vnitřní žaluzie, odborníci doporučují vnější

Po domácku - bydlíme

06.06.2017

Letní počasí se čím dál důrazněji hlásí o slovo a s ním i ostré sluneční paprsky. Lidé se proti nim v domácnostech chrání pomocí stínění, ne všichni už ale ví, že je v tomto ohledu k dispozici hned několik variant. Ačkoliv vnější žaluzie platí za moderní a pokročilejší řešení, pro Čechy je stále nejčastější volbou vnitřní varianta. Jaká jsou pro a proti obou řešení?

Naprosto základním rozdílem mezi vnějšími a vnitřními žaluziemi je hranice, kam až se dostane teplo ze slunečních paprsků. V případě venkovních se dá zjednodušeně říci, že teplo zůstane ještě před samotnými okny. Toto řešení totiž zadrží až 94 procent tepelné energie, a slunce tak do interiéru prakticky nepustí.



Varianta vnitřních žaluzií je na tom se zadržením tepelné energie násobně hůře. Teplo totiž přes okno vstoupí do místnosti a postupně ji ohřívá, žaluzie tak slouží spíše jako stínící pomůcka, aby slunce nedopadalo do místnosti a neohřívalo ji ještě rychleji. I při maximálním zatažení však teplota v interiéru stoupá. Tvar lamel navíc způsobuje, že stín není zdaleka tak silný jako v případě vnějších žaluzií. Ty jsou naopak díky různorodým tvarům lamel schopné zastínit daleko lépe.



„Vnější žaluzie představují hned na několika frontách modernější a funkčnější řešení oproti vnitřním žaluziím. Právě interiérové stínění je však zřejmě kvůli přílišnému konzervatismu či nedostatečné osvětě stále nejčastěji používaným stínícím prvkem v Česku. Poptávka po venkovních žaluziích však rok od roku stoupá, meziročně jsme během poslední sezony zaznamenali nárůst o zhruba 30 procent, a to i přes vyšší pořizovací cenu této varianty,“ říká Lubomír Valenta (Lomax).



Přestože v cenovém srovnání základních modelů vychází z obou variant vítězně vnitřní žaluzie, daní za to jsou zastaralejší technologie. Dalšími důvody nižší ceny jsou pak jednodušší montáž či menší nároky na výrobu a materiál. V případě venkovního stínění se ho spotřebuje násobně více – především z důvodů větší odolnosti. Ta se projevuje jak během srážek, tak při silných poryvech větru. Venkovní žaluzie díky ní odolají větru až do rychlosti 62 km/h, tedy až do sedmi z dvanácti stupňů Richterovy škály.



Pokud jde o způsoby ovládání, nabízí vnější varianta modernější způsoby. Zatímco interiérové žaluzie se v základní variantě ovládají manuálně, ať už pomocí šňůrky, řetízku nebo kliky a elektrické ovládání je za příplatek, vnější žaluzie jdou více naproti uživatelskému komfortu. Daleko běžnější variantou je zde propojení motoru s vypínačem na zdi nebo dálkovým ovladačem. „Elektrické ovládání je v případě venkovních žaluzií spíše standardem, před instalací je jen potřeba myslet na zajištění přívodu elektřiny do exteriéru,“ doplňuje Valenta.



Značnou výhodou venkovního stínění je také jeho multifunkčnost. Vyjma již zmíněného zastínění a tepelné izolace totiž funguje jako bezpečnostní prvek. Díky bohatým možnostem programování žaluzií je totiž možné během doby, kdy je domov opuštěný, lamely nastavit tak, aby se po určitém čase zatáhly nebo naopak pustily do místnosti více světla. Pro potenciálního zloděje to znamená signál, že se uvnitř nachází lidé, a on si tak raději vybere jinou lokalitu.



Venkovní žaluzie v součtu představují modernější a pokročilejší variantu mezi stínícími systémy. Vnitřní variantu převyšují především schopností interiér maximálně izolovat a zabránit teplu, aby do něj proniklo. Díky většímu výběru lamel pak nabízí uživatelům úplné zastínění nebo velkou odolnost proti větru. Vnitřní stínění tak kromě neohlížení se na venkovní povětrnostní podmínky láká hlavně nižší cenou. Ta je však vykoupena horší funkcí, ať už pokud jde o intenzitu zastínění nebo uživatelský komfort.





Zdroj: tz, redakčně upraveno