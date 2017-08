Byliny první pomoci při letních trávicích obtížích

Zdravě - zdravě a pohodlně

09.08.2017

Léto přeje grilování, kořeněným a smaženým jídlům, popíjení alkoholu a dalším neřestem typickým pro prázdniny. Radost se však může snadno změnit v náhlý trávicí problém, který znepříjemní zážitky z dovolené. Kromě pálení žáhy se může dostavit rozbouřený žaludek, nafouklé břicho, průjem či zácpa. Pokud trávicí obtíže nastanou, dokáže pomoci příroda. Přinášíme přehled základních bylin, které se osvědčily jako první pomoc v boji proti trávicím problémům.

Pálení žáhy zkrotí rakytníkový olej a houba čagy

Pyróza, kterou známe spíše jako pálení žáhy, podle americké National Library of Medicine pravidelně postihuje 20 % obyvatel Evropy a Ameriky. Palčivý pocit pálení v oblasti hrudní kosti často doprovází i tíživý pocit v krku, obtížné polykání či výraznější produkce slin. Projevy nastávají vlivem špatného fungování česla, svěrače mezi jícnem a žaludkem, následkem čehož žaludeční šťávy dráždí sliznici jícnu.



Problém obvykle po krátké době samovolně odezní, ovšem pokud chceme tělu ulevit o něco dříve, je vhodné poohlédnout se po bylinkách, které krotí tvorbu žaludečních kyselin a klidní trávicí systém. „Při problému pálení žáhy je nejúčinnějším prostředkem rakytníkový olej a výtažek z houby čagy zvaný Befungin. K regeneraci sliznice trávicího ústrojí je vhodná tinktura z pýru a lopuchu,“ radí nejznámější česká bylinkářka Jarmila Podhorná.



Nadýmání zklidní směs z dubu, černého rybízu, lnu, brusinky a olše

Častou letní poruchou trávení je i nadýmání. To se obvykle dostavuje po konzumaci potravin, které podporují tvorbu plynů ve střevech, typicky sacharidy. Trávicí enzymy navíc nebývají plně funkční, kvůli čemuž se strava rozkládá teprve až v tlustém střevě za asistence bakterií či kvašení. To způsobuje napětí v břiše, pocit nafouknutí, ale i nepříjemné bolesti a křeče.



Ke zlepšení trávení, a tím i prevenci nadýmání, je nutné udržet ve správné činnosti slinivku, žlučník a játra. Dále pak pročistit střevo a posílit jeho činnost. „Aby byla činnost slinivky co nejlepší, můžeme použít extrakt z houbičky penízovky. Játra a žlučník nám posílí a zregeneruje gemmoterapeutikum z ostropestřce a jalovce. Také směs z dubu, černého rybízu, lnu, brusinky a olše zvaná Fitkolon pomůže pročištěním střeva stav upravit,“ doporučuje bylinkářka s tím, že osvědčeným pomocníkem jsou i bylinné čaje z anýzu, fenyklu či máty.



Průjem zastaví borůvka či brusinka

V létě nás z řady důvodů může potrápit také průjem. Na vině obvykle bývá dlouhé cestování, změna prostředí, ale i špatné stravování, kdy přijímáme větší množství jídla, které tělo nedokáže strávit. „Při průjmových potížích bychom nejdříve měli vyloučit možné příčiny způsobené infekcí. Lichořeřišnice nebo topol likvidují parazity v trávicím systému. K zastavení průjmu přispívá borůvka a brusinka, případně gemmoterapeutikum z černého rybízu, dubu nebo lesního bezu hroznatého,“ uvádí Jarmila Podhorná.



Od zácpy uleví ananas, vinné hrozny a mořské řasy

V opačném případě, při zácpě, která obvykle přichází z podobných důvodů jako průjem, je potřeba aktivitu střev naopak podpořit. „K rozhýbání střev se používá takzvaný brodecký ortislim, což je směs ananasu, vinných hroznů a mořských řas. Jako součást léčby bychom měli dobře očistit střeva od bakterií, které se vlivem zácpy usazují a hromadí. Antibakteriální účinky má například česnek,“ popisuje Podhorná. Z preventivních důvodů, aby nás zácpa nezastihla na letní dovolené, je vhodné pravidelně užívat dužinu z tykve nebo tinkturu z dubu, lnu, kukuřice a černého rybízu.



Zdroj: tz Naděje, redakčně upraveno