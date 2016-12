Bába z ledu, love story z prostředí otužilců

Kulturně - nej v kině

22.12.2016

Představitelka hlavní hrdinky filmu Bába z ledu režiséra Bohdana Slámy herečka Zuzana Kronerová podstoupila kvůli roli náročnou přípravu spojenou nejen s hereckými zkouškami, ale i se zasvěcením do procesu otužování. Trénovala několik měsíců, aby pak mohla v zimě natáčet scény ve studené Vltavě. V příběhu plném lásky dávajícím naději, že život lze vzít do vlastních rukou v jakémkoli věku, si zahrála po boku Pavla Nového.

Celovečerní film Bába z ledu se snaží s humorem rozkrývat nelehké rodinné vztahy mezi třemi generacemi a dále v něm hrají Marek Daniel, Václav Neužil, Petra Špalková nebo Tatiana Vilhelmová. Film vstoupí do českých kin 23. února.



Trailer



Po setkání s otužilcem Broňou, kterého ztvárnil Pavel Nový, začíná ovdovělá Hana v podání Zuzany Kronerové pozvolna měnit svůj stereotypní život, který se doposud točil výhradně kolem jejích dvou synů, snach a vnoučat. Zatímco šedesátnice Hana prožívá love story, vztahy v její rodině se hroutí a Haniným nečekaným spojencem se stává vnuk Ivánek. Ve filmu se v rolích otužilců objeví také herci Marie Ludvíková nebo Luboš Veselý a také členové I. plaveckého klubu otužilců Praha.



„Zuzana je pro mě reprezentantem křehkého a silného ženství, zároveň má i komický talent. Velmi o roli stála, ale hned na začátku říkala, že je zimomřivá. Pak se odhodlala vstoupit do vody a role byla její. Když zjistila, že jí otužování pomáhá, dodalo jí to sílu, sebevědomí. Pomohlo jí to fyzicky i psychicky, doslova omládla,“ říká režisér Bohdan Sláma. Do svého nejnovějšího filmu obsadil možná překvapivě Pavla Nového, kterého pro hlavní mužskou roli navrhli producenti Petr Oukropec a Pavel Strnad. „Zkoušeli jsme scénu, kde postava Pavla Nového vyznává hlavní hrdince lásku. Bylo to vyznání chlapa ženské, které nikdo jiný takhle vystihnout nedokázal. Spolupracovat s ním bylo šťastné rozhodnutí,“ vzpomíná režisér Sláma.



Herci byli podle tvůrců velmi stateční, do vody museli i dvakrát za den a dvakrát za sebou, což bylo dost náročné i pro zkušené otužilce. „Když se ozval Bohdan Sláma, tak jsem si řekl: no konečně, to to trvalo. A hrát se Zuzanou Kronerovou je radost, je to výborná herečka, otevřená duše a má smysl pro humor. Velký talent a hotový herec je podle mě Daniel Vízek, který ztvárnil roli vnuka Ivánka,“ uvedl Pavel Nový, který měl jako jediný z herců zkušenosti s otužováním už před natáčením.



Snímek Bába z ledu vznikl v česko-slovensko-francouzské koprodukci. Koproducenty za Českou republiku jsou Negativ, Česká televize, Barrandov Studio a i/o post. Film podpořil Státní fond kinematografie. Distributorem filmu je společnost Falcon. Do mezinárodní distribuce ho zakoupila společnost Match Factory.





Zdroj: tz