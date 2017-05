Astma a alergie: Souvisí spolu, ale ne vždy!

Zdravě - zdravě a pohodlně

03.05.2017

Astma si nejčastěji spojujeme s alergiemi. Někteří však vědí, že často jde i o psychicky spuštěnou nemoc. Kde je pravda? Nahlédněte spolu s námi mezi příčiny této časté obtěžující nemoci.

Většinou se astma projeví v raném dětství, někdy ale i v pubertě nebo v dospělosti. Jde o chronický, tedy stálý zánět dýchacích cest. Průdušnice a průdušky astmatika jsou citlivé na konkrétní vyvolávající podnět, na který reagují otokem a zúžením svého průsvitu. Vzduch jimi tedy proudí obtížněji, a to nejen do plic, ale zejména z nich. V plicích se tak hromadí starý, již vydýchaný vzduch a člověk začíná kašlat, sípat a dusit se. Jaké bývají spouštěcí podněty?



Cvičení i špinavé ovzduší

Mezi vyvolávající faktory astmatu patří:

Alergie. Jedná se o nejčastější příčinu, typickým příkladem je přecitlivělost na roztoče, plísně, zvířecí srst nebo pyly. Toto astma ohrožuje všechny alergiky, stejně jako lidi, kteří mají alergika nebo astmatika v rodině.

Prach a plyny. Může postihovat lidi žijící ve městech, častěji však jde o nemoc z povolání týkající se těch, kteří vdechují prachy, plyny nebo jiné nebezpečné látky v práci. Pozor, týká se i cigaretového kouře!

Tělesná námaha. De facto se jedná o mírnější formu astmatu, které se projeví dušností jen při sportu. V klidu dýchá člověk normálně, bez významného zúžení dýchacích cest.

Stres. Astma je jednou z typických psychosomatických nemocí – to znamená takových, kde je fyzický projev nemoci ve skutečnosti vyvolán psychickým podnětem. Časté je toto astma u dětí, které trpí neutěšeným rodinným životem nebo šikanou ve škole. Může ale postihovat i vystresované dospělé jedince.

Reflux. Jde o stoupání kyselého žaludečního obsahu jícnem vzhůru k dýchacím cestám kvůli špatné funkci jícnového svěrače.

Některé léky. Určité typy beta-blokátorů, léků na srdeční rytmus, mohou astma spíše zhoršovat než přímo vyvolávat. To platí i pro jeden druh léků proti bolesti – nesteroidní antirevmatika, kam patří např. ibuprofen.



Bylo by ale chybné si myslet, že na základě těchto příčin rozlišujeme šest druhů astmatu. Důvod vzniku nemoci bývá často směsí více než jednoho z faktorů, a někdy je pro lékaře dokonce záhadou. Faktem je, že například psychicky podmíněné astma nemůže propuknout bez účasti alergické nebo jiné dráždivé složky, naopak to ale neplatí.

Nevyléčitelné, ale řešitelné



Astmatu se člověk nikdy úplně nezbaví. Jeho léčba však v současné době dosáhla takové úrovně, že se pacienti často cítí zcela zdraví. Kromě tablet a vdechovaných směsí užívaných pravidelně známe i vdechovací spreje „pro případ nouze“, které se aplikují pouze při potížích nebo před tělesnou námahou. Zejména dětské astma může být kompenzováno tak dobře, že v pubertě již nepředstavuje žádné omezení pro pacienta, který v tomto věku často zanedbává nebo samovolně ukončuje léčbu. To však není správně. Chronický zánět se do dýchacích cest může pomalu, plíživě vrátit a znovu vyvolat dýchací potíže, které člověku s jeho životem a každodenními zvyky pěkně zamávají.





Zdroj: Pylová služba.cz