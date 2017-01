70 procent největšího japonského korálového útesu odumřelo

Na cestách - nohy v pralese

16.01.2017

Ministerští úředníci v úterý oznámili, že došlo k tzv. vybělení korálů, které je spojené zejména s narůstající teplotou mořské vody.

Ministerstvo provedlo během listopadu a prosince průzkum na 35 místech korálového útesu, mezi ostrovy Išigaku a Iriomote v prefektuře Okinava.



Bělení korálů se objevuje kvůli narůstající teplotě mořské vody, svůj podíl má i znečištění moře a usazování půdy, spláchnuté z pevniny, informovali úřady.



Proces bělení se výrazně urychlil loni v období června až září, kdy se oceán oproti normálu ohřál o jeden až dva stupně. Místy voda dosahovala teplory 30 °C.



Bělení korálů (anglicky "bleaching") rozhodně není v podmořském světě novinkou. Poprvé byl zaznamenán a popsán na korálových útesech Bird Key u Florida Keys v roce 1911, a o osmnáct let později i na australském Velkém bariérovém útesu. V obou případech se ale jednalo o velmi vzácnou událost, vázanou jen na malou plochu a kterou tehdy mořští biologové viděli jako vítanou příležitost k nahlédnutí do fungování rovnovážné dynamiky pestrého ekosystému.



Co způsobuje ono bělení? Horké léto, klidná hladina a dlouhé období bezvětří způsobí prohřátí hlubších horizontů jinak poměrně mělké vody v okolí korálů. Polypi, kteří jejich masu vylučovaným uhličitanem vápenatým tvoří, už v takových podmínkách nedokáží udržet zakomponované symbiotické řasy. Zbavují se jich a spolu s tím se jejich živá struktura stává křehkou a průhlednou. Řasy ale zajišťují polypům z řad korálnatců až 90 % jejich výživy. Bez nich začne celá přisedlá a po tisíciletí se na sebe vrstvící kolonie hladovět. Pokud nedojde k rychlé změně, dojde až ke kolapsu korálového útesu, k jeho vybělení.





Autor: mmo

Zdroj: Ekolist.cz