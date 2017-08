5 tipů, jak v létě ochránit svoji domácnost před zloději

Po domácku - bydlíme

08.08.2017

Léto. Období tolik oblíbených dovolených, které většina z nás dychtivě vyhlíží. Ovšem zatímco si užíváme relax u moře, mohou naší nepřítomnosti využít zloději. Právě horké měsíce bývají podle každoročních statistik z hlediska krádeží v domácnostech nejrizikovějším obdobím. Přinášíme vám proto pětici užitečných tipů, jak se proti tomuto nebezpečí účinně bránit.

Bezpečnostní dveře jsou základ

Vstupní dveře platí za ty nejdůležitější v celé domácnosti. Ať už se jedná o hlavní vchod, či boční vstup do domu, bývají hlavní překážkou pro potenciálního zloděje. Při pořizování vstupních dveří je třeba brát ohled na bezpečnostní třídu. Rozlišovat jich můžeme podle úrovně zabezpečení celkem šest. Pro běžné domácnosti je vhodná zlatá střední cesta – třída číslo 3. Pokud uchováváte ve svém domě velké cennosti, je na zvážení i třída vyšší. U obou variant nicméně platí, že jsou pro běžného zloděje prakticky nepřekonatelné. Může za to ocelová konstrukce a trny, které při zamčení zajíždějí do zdi a brání tak klasickému vypáčení. Aby ovšem fungovaly správně a dostály své bezpečnostní třídě, je potřeba vždy dveře zamknout na maximum.



Alarm napojený na bezpečnostní službu

Ačkoliv to možná zní překvapivě, první elektromagnetický alarmový systém byl patentován už v roce 1853. Od té doby ušel alarm dlouhou cestu – zpočátku se používal pouze ke zvukovému zastrašení a rozptýlení zloděje při otevření dveří, v dnešní době už bývá vybavený i detektory pohybu pro případ, že zloděj vnikne do domu jinou cestou. Vrcholem v tomto ohledu je napojení alarmu na bezpečnostní agenturu, která je schopná v případě jeho spuštění prakticky okamžitě vyrazit na místo činu a v řádu minut narušitele zpacifikovat.



Venkovní rolety – stínění i překážka

U zlodějů velmi často platí poučka, že si vybírají cestu nejmenšího odporu. Pokud jim tedy zatarasíte cestu u vstupu kvalitními bezpečnostními dveřmi, ale zároveň máte dobře přístupná okna, nemusíte mít úplně vyhráno. Tedy pokud je nevybavíte předokenními roletami. „Jejich primární funkcí je sice stínění, díky bezpečnostním článkovým pružinám, které drží lamely v jedné rovině, ale zároveň nemůže dojít k jejich nežádoucímu mechanickému zdvihnutí,“ říká Lubomír Valenta (Lomax). Předokenní rolety tak díky své konstrukci vytvoří další obtížnou překážku, a zloděj tak svoji pozornost přesune raději jinam.



Neprůchodná garáž

Dalším slabým místem z hlediska přístupu do domu mohou být garážová vrata. Po jejich překonání se zloděj rázem ocitne uvnitř domu. Velmi častý způsob jejich prolomení je přitom pomocí páčidla. V pomyslném závodu mezi zloději a výrobci vrat se ovšem neustále snaží mít navrch ti druzí. Garážová vrata lze podle typu vybavit zámkem ve spodní části a zabránit tak jejich vypáčení. Účinnou ochranou je také vybavení vrat motorovým pohonem, jehož převodovka je konstruována tak, aby vypáčení zabránila, a to i v případě výpadku elektrického proudu.



Dělejte, že jste doma

Tento způsob se úzce váže k moderním technologiím, díky kterým můžete potenciálním zlodějům vnuknout myšlenku, že vaše domácnost je obývaná, zatímco vy si ve skutečnosti užíváte dovolené v zahraničí. Díky bohatým možnostem programování či napojení na mobilní zařízení totiž můžete svoji domácnost ovládat na dálku. „Například žaluzie lze i v době vaší nepřítomnosti naprogramovat tak, aby se v určitou dobu vždy zatáhly nebo naopak do interiéru pustily veškeré světlo,“ přibližuje Lubomír Valenta. Dálkově lze pomocí smartphonu či tabletu ovládat také osvětlení, stačí k tomu pouhé připojení k internetu. Díky této kombinaci tak potenciální zloděj dojde k závěru, že ve vaší domácnosti nebude nerušený a vyhlédne si raději jiný dům či byt.

Zdroj: tz, redakčně upraveno