5 největších mýtů o jarní alergii

19.04.2017

Sezóna jarních alergií je v plném proudu. V tomto období se do ovzduší dostává především pyl odkvétající břízy, vrby, borovice a dalších stromů, koncem května pak přijde doba kvetení trav. Pylové alergie patří podle odborníků k nejčastějším typům alergií v Česku, trpí jimi až třetina obyvatel.

Ovšem tak jako se vzduchem šíří pyl, podobně rychle se šíří i mýty, které jarní alergie doprovázejí. Seznamte se s nejčastějšími omyly, které uvádíme na pravou míru.



Mýtus č. 1: K léčbě alergie postačí antihistaminika

Mnoho alergiků spoléhá na užívání medikace, především nesedativních antihistaminik, která lze běžně pořídit v lékárnách i bez lékařského předpisu. Tyto léky však pomáhají jen kontrolovat některé ze symptomů. Léčba alergie je dlouhodobá a pro zlepšení jejího stavu se musíme zaměřit na příčiny. „Při alergiích je třeba celkově posílit organismus a hlavně činnost slinivky, v čemž nám může pomoci extrakt z houbičky penízovky. K pročištění krve lze využít rudé lapacho. Každý druh alergie má také jednu z příčin ve znečištění jater. Tady bylinná říše nabízí hodně možností pomoci – ostropestřec, měsíček či gemmoterapeutikum z jalovce, rozmarýnu a klíčků žita. Důležité je i zvednutí protialergické složky organismu, například gemmoterapeutiky z černého rybízu či lesního bezu hroznatého. Stejně tak je potřeba očistit střeva například vhodnou bylinnou směsí,“ radí nejznámější česká bylinkářka Jarmila Podhorná (spol. Naděje). Při alergických projevech je vhodný i sprej na dýchací cesty s černý bezem a dalšími bylinkami, který se aplikuje na oblast hrudníku a nechá působit.



Mýtus č. 2: Alergie se lze zbavit konzumací medu z lokální produkce

Mnoho lidí se chybně domnívá, že pokud budou jíst každý den med vyrobený z místních květů, tělo začne být vůči pylu imunní. Ačkoliv se to zdá logické, odborníci tento mýtus vyvracejí. Tvrzení, že květový pyl je spouštěčem alergií, totiž patří mezi největší omyly. Alergické reakce vyvolává pouze pyl ze stromů, trav a bylin, protože je lehčí a šíří se vzduchem. Konzumací medu se tedy tolerantní vůči pylu nestaneme, protože pochází z květů, na jejichž pyl organismus alergický nebývá. Podpoříme sice zdraví, ale od jarní alergie si bohužel neulevíme.



Mýtus č. 3: Projevy alergie se sníží, když zůstanete doma

Toto přesvědčení se může osvědčit pouze lidem, kteří trpí velmi mírnou jarní alergií. Pro většinu alergiků je však tato metoda neúčinná. Alergeny totiž nezůstávají pouze venku, ale snadno se dostanou i do vnitřních prostor. Stačí k tomu otevřené okno, dveře nebo klimatizace. Pyl se také lehce usazuje na oblečení, obuvi nebo ve vlasech. Proto je více než pravděpodobné, že si alergeny z procházky přinesete s sebou domů. Ačkoliv se jich doma zcela nezbavíte, je možné jejich účinek minimalizovat například častějším praním oblečení a povlečení v horké vodě, odstraněním koberců, v nichž se usazují, zavřenými okny nebo použitím zvlhčovače vzduchu.



Mýtus č. 4: Alergii nelze zdědit, navíc pokud ji nemáte jako dítě, v dospělosti už vás nepřepadne

Opět je jedná o omyl. Studie z roku 2013, kterou provedl australský QIMR-Berghofer Medical Research Institute, odhalila 10 genetických znaků spojených s alergiemi. Ukázalo se, že tyto faktory hrají roli v nejméně 25 % všech diagnostikovaných alergií. Pokud se u vás sezónní alergie neobjevila v dětském věku, neznamená to navíc, že ji v dospělosti nemůžete dostat. Tělo se totiž dostává do kontaktu s novými věcmi během celého života a může vůči nim začít být intolerantní takřka kdykoliv. To platí i naopak – alergie může v průběhu života samovolně odeznít. To ovlivňuje především imunitní systém, jehož síla se během let mění. Proto je vhodné ho pravidelně podporovat a pročišťovat od škodlivin. „Na posílení odolnosti organismu se používá červené lapacho, lichořeřišnice, echinacea a černý rybíz. Imunitní systém a celkovou energii organismu povzbuzuje také eleuterokok,“ doporučuje bylinkářka Jarmila Podhorná.



Mýtus č. 5: Alergie se zhoršují v závislosti na prostředí, ve kterém se právě pohybujete

Je pravdou, že v některých regionech a oblastech převažují určité druhy alergenů. Studie z roku 2014 publikovaná v magazínu Journal of Allergy and Clinical Immunology také zjistila, že prostředí, ve kterém žijete, se významně podílí na pravděpodobnosti, zda budete trpět alergií, či nikoliv. Americký National Institute of Health rovněž odhalil, že nezáleží na tom, zda jsou lidé alergičtí, ale co v nich alergii vyvolává. To v praxi znamená, že pobytem v jiném prostředí lze alergické projevy pouze zmírnit, nikoliv odstranit. Pyl se totiž dokáže šířit i do velkých vzdáleností.







Zdroj: tz, redakčně upraveno